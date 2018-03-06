Dünyanın En Sürdürülebilir Global Şirketi Global biyofarmasötik şirket olarak, yenilikçi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve biyolojik ürünler geliştirmeye, üretmeye ve tüm dünyada hastalara sunmaya odaklanan Allergan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 22 farklı ülkeden tüm sektörlerdeki en sürdürülebilir şirketlerin yer aldığı küresel bir sıralama olan Global 100 Endeksi’ne 20. sıradan giren Allergan, ilaç sektöründe ise 3.sırada yer aldı.

Bağımsız bir medya ve yatırım araştırma şirketi olan Corporate Knights tarafından gerçekleştirilen endeksin verileri, tamamı global orta ve büyük ölçekli, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 6 bin şirket arasından seçileren 350 şirketle doğrudan bağlantı kurularak toplandı. 2017 yılında da aynı listede 24’üncü sırada yer alan Allergan, sürdürülebilirlik kriterlerindeki başarılı performansını her geçen gün artırarak kalıcı bir değer haline getiriyor.



İşini tutkuyla yapan 18 bini aşkın çalışanıyla dünyada 100’ün üzerinde ülkede hizmet veren Allergan’ın, sürdürülebilirlik konusundaki en iyi global şirketler arasında gösterilmesi, şirketin hastaların yaşamlarına ve topluma değer katma vaadi ile de örtüşmektedir.