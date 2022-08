Dünyanın Gözü, WorldFood İstanbul’da

Sektörün uluslararası platformu, eğilimleri belirleyen WorldFood Istanbul-Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı, 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 700’den fazla yerli ve yabancı marka, 10 salonda 70 farklı ülkeden 400’ü aşkın yabancı satın alma profesyoneli ile buluşacak. Fuar, sektörün yakından takip ettiği pek çok profesyonelin katılımıyla güçlü bir etkinlik platformu olma konumunu da sürdürecek.

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood Istanbul, sektörü yeni ürün ve hizmetlerle tanıştırmaya hazırlanıyor. Fuar; iş geliştirme konferansları, kadın girişimciler alanı, atıksız mutfak şovları, kısacası tüm etkinlikleriyle de sektörün ekonomik ve renkli yönünü, farklı endüstri uzmanları ile ele almayı hedefliyor.

Gıda ve gıda teknolojileri eğilimlerini etkileyen en büyük buluşma noktalarından WorldFood Istanbul, sektör gündeminin uzman isimlerle mercek altına alınacağı Food Arena etkinlik programı ile ziyaretçi ve katılımcılarıyla buluşacak.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek Food Arena etkinlik programı ziyaretçi ve katılımcılara, pandemi sürecinde Türkiye çapında tedarik zincirinde bozulan arz-talep dengesi ve tüm dünyayı etkileyen iklim krizi sebebiyle değişim halinde olan sektörle ilgili önümüzdeki dönem piyasa öngörülerini, teknolojik gelişmeleri, sürdürülebilir iyi örnekleri sunacak.

Gıda Sektörünün Geleceği WorldFood Istanbul’da Tartışılacak

5. salonda yer alan Food Arena etkinlik alanında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek 10 panelde; sürdürülebilir ekonomi, gıda atıklarıyla mücadele, koruyucu sağlık, çevrimiçi & çevrimdışı pazaryeri eğilimleri, sorumlu gıda hareketi, güvenilir gıda, tarımda kadınların güçlendirilmesi konuları tartışılacak. Sektöre yön veren 40’tan fazla isim ve iş birlikleriyle derinlemesine konuşularak sektöre pek çok iyi örnek sunulacak.

Açılış gününün ilk oturumunda Başkanlar Oturumu gerçekleştirilecek. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat moderatörlüğünde “İhracatın Kalbindeki Sektör Gıda ve 2023 Yol Haritası” başlıklı panelde, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğü yetkilileri konuşmacı olarak yer alacak.

Başkanlar Oturumu’nun ardından, “Üretim ve Tedarik Zincirinde Güvenilir Olmak” başlıklı panelin moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) Başkanı Celal Toprak yapacak. İTO Gıda Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, Topkapı Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise güvenilir gıdaya nasıl ulaşılacağı konusunda dinleyicilere bilgi verecek. Panelin ardındansa GÜP, ürün güvenliğinde farkındalık yaratarak sektöre değer katan kişi ve kurumlara teşekkürlerini WorldFood İstanbul ev sahipliğindeki törende sunacak.

Fuarın ikinci gününün odağında “israfla mücadele”, “yenilikçi mutfak akımları” ve “gıdada sosyal fayda ve girişimcilik” olacak. Günün ilk oturumu, Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer’in moderatörlüğünde düzenlenecek “İyilik Yap, Gıdayı Koru! Üretimden Masaya İsrafla Mücadele” başlıklı panelde; Metro Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Betül Bildik, Hiç Urla Kurucu Ortağı Sürdürülebilir Tarım ve Gastronomi Girişimcisi Duygu Özerson Elakdar, Akkomarka Yön. Kur. Üyesi Hasan Yeşilyurt ile Divan Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Nur Çelik gıda israfıyla mücadele konusunda yaptıkları projelerden bahsedecek.

Günün ikinci panelinde ise Türk mutfağının global trendlerin etkisiyle gelişimi ve sağlıklı beslenme eğilimleri “Yenilikçi Mutfak Akımlarının İzinde: Geleneksel Mutfaktan Yenilikçi Mutfağa” panelinde; İşletmeci Şef Özlem Mekik, uzman diyetisyen Aslı İçüngür, yönetici şef Eren Demirci, EKS Mutfak Kurucusu Eyüp Kemal Sevinç ve Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral tarafından tartışılacak.

İkinci günün son oturumunda ise “Gıda Sektörünün İtici Güçleri: Girişimcilik, Sosyal Fayda ve İnovasyon” başlıklı panelde, Topraktan.co Kurucusu Gülşah Seyhan, Hepsiburada.com Ticari ve Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş ve Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama İş Geliştirme & “Sadece Migros’ta” Direktörü Sena Erol Özdemir, Gazete Oksijen Yazarı Bahar Akıncı moderatörlüğünde girişimcilere verdikleri destekler konusunda kurumsal vizyonlarını paylaşacaklar.

Fuarın 3 günü gündeminde öne çıkan başlık “Pazaryerlerinde Sürdürülebilir Tedarik Trendleri” ele alınacak. TV Sunucusu Yazar Cansu Canan Özgen, CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer ve Alibaba.com Türkiye Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Yöneticisi Sinem Salihoğlu ile bir araya gelerek üretimde ve tedarikte sürdürülebilir kriterleri, perakendede tedarik zincirini ve E-ihracat operasyonları ile yeni nesil B2B ticareti masaya yatıracak.

WorldFood İstanbul’un Gelenekselleşen Food Master Class Özel Fuar Turu 3. Yılında’

Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek özel fuar turunda gastronomi destinasyonlarının başrolündeki şefler gıda sektöründe sürdürülebilir uygulamaları ile dikkat çeken, atıkla mücadele eden servisler geliştiren, sağlıklı ve güvenilir ürünleriyle sektörde öncü olan firmaları sektörün karar verici ve satın alma profesyonellerinden, otel ve restoran işletme yöneticilerinden oluşturulan bir grupla gezerek, yeni ürün tanıtımları ve tematik sohbetler ile üst düzey bilgi ve ilişki kazanımı sağlayacaklar.

Tur öncesi moderatörler GTD Başkanı Gürkan Boztepe, Çevre Mühendisi Akademisyen Doç. Dr. Efsun Dindar ve Şef, Yazar & Menü Danışmanı Jale Balcı konferans sahnesindeki söyleşide ziyaretçi ve katılımcılara gıda sektöründe sürdürülebilirlik, atıksız mutfaklar, güvenilir&sağlıklı gıda hakkında bilgiler paylaşacaklar.

Gıda Sektöründe Değişim Yaratan Kadın Girişimciler Food Tech Garage Alanında Hikayelerini Anlatacak!

Avrupa Birliği ve European Institute of Innovation and Technology (EIT Food – Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü) tarafından desteklenen; Impact Hub Istanbul, Foodback.co ve Topraktan.co iş birliği ile gerçekleşen “Empowering Women in Agrifood – EWA” programının 2020-2021-2022 kadın girişimcileri fuarla eş zamanlı olarak Food Tech Garage alanında 4 gün boyunca, sağlıklı, organik ve vegan ürünlerini, biyoteknoloji, inovatif tarım uygulamalarını, sektöre özel teknolojik çözümlerini içeren yenilikçi projelerini, gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren servis ve hikayelerini sunacaklar. Ayrıca 3 Eylül Cumartesi günü konferans sahnesinde gerçekleştirilecek Maraton Sunumları’nda 10 girişimci hayata geçirdikleri inovatif projelerinin hikayesini ziyaretçi ve katılımcılarla paylaşarak sektöre ilham verecekler.

Atıksız Mutfak Atölyeleri ile Türk mutfağının Marka Lezzetleri Yeniden Yaratılacak!

Aşçılar Derneği iş birliği ve Öztiryakiler mutfak sponsorluğunda gerçekleştirilecek Mutfak Atölyeleri için öncelikle Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ay ve ona eşlik edecek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Şefler, fuar katılımcısı firmaları gezerek hazırlanacak tarifler için gerekli ürünleri tedarik edecek, sonra bu yenilikçi ürünler ve yeni tekniklerle Türk Mutfağının marka lezzetlerini Şefler Özlem Mekik ve Elif Korkmazel moderatörlüğünde yeniden yaratarak, sıfır atık mutfak tüyolarını Öztiryakiler tarafından kurulan özel Show Mutfağı’nda paylaşacaklar.

WorldFood Istanbul’dan Sadakat Ödülleri

WorldFood Istanbul, 30 yıllık serüveninde uzun soluklu katılımları ve yıllar içindeki katkılarıyla yanında olan, sektöre ilham ve güç veren fuar katılımcısı firmalarına geçekleştirilecek ödül töreninde sahneye davet ederek teşekkürlerini sunacak.

Sadakat ödüllerinin yanı sıra Güvenilir Ürün Platformu, tüketicinin sağlığı ile geleceğini güvenli bir şekilde devam ettirmeye ve bunu sağlayan ürünler tahsis etmeye liderlik eden firma ve kişilere “Ürün Güvenliğinde Sektöre Değer Katanlar” olarak teşekkürlerini WorldFood Istanbul sahnesinde sunacak.

Türk gıda sektörünün her yıl önemli büyüme kaydettiğine dikkat çeken WorldFood Istanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “Hyve Grup olarak WorldFood Istanbul’u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yana sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni iş fırsatları yaratmayı ve ziyaretçileri gıda alanıyla ilgili gelişmelerden haberdar etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

2021 yılında başarılı bir fuar geçirerek rekora imza attıklarını belirten Benbanaste, “Geçtiğimiz yıl 9-12 Eylül tarihlerinde 29 yıllık geçmişinde en başarılı rakamlara ulaşan fuarımızda 40 ülkeden 179 davetli satın almacı ağırladık. 29’uncu WorldFood Istanbul, tarihinin, metrekare bazında alan olarak en yüksek hacimli fuarı olurken bugüne 22 bin 800 ziyaretçi ile kendi içerisinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu yıl ise 800’e yakın yerli ve yabancı marka, 10 salonda 70 farklı ülkeden 400’ü aşkın yabancı satın alma profesyoneli ile buluşacak.” ifadelerini kullandı.