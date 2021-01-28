Dünyaya Muratbey'in inovasyon başarısını anlattı

Muratbey’in inovasyon çalışmaları dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. “Innovation in Dairy Products” konulu uluslararası webinar’a davet edilen Muratbey, inovasyon kültürü ve inovatif ürünleri ile ilham verdi.

Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey’in yaptığı inovasyon çalışmaları uluslararası arenada da yoğun ilgi görüyor. Peynirde İnovasyon liderliğini sürdüren Muratbey, bir yandan yenilikçi ürünleriyle yurtdışında prestijli ödüller kazanırken, bir yandan da ihracat ağını büyütmeye devam ediyor. Marka, dikkat çekici çalışmaları ile aldığı davetler üzerine, global etkinliklerde de başarısının anahtarı olan inovasyonu anlatıyor.

Muratbey, inovatif ürünlerinden D vitamini ile zenginleştirilmiş, bağışıklık sistemini destekleyen Plus serisi peynirleri ve çocuklara peynir yemeyi sevdiren şekil şekil peyniri D vitaminli Misto ile tüm dünyada farklılaşıyor. Uzmanlar D vitamininin bağışıklığı güçlendirme ve Covid-19’dan koruyucu etkisinin yanında, bu hastalığa yakalanmış bireylerin tedavi sürecine de katkı sunduğunu bildiriyor.

Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, tüm dünyadan seçkin marka temsilcilerinin ve sektör uzmanlarının katıldığı “Innovation in Dairy Products” konulu webinarda, Muratbey’in temel stratejisinin inovasyon olduğunu ve bunu sürdürülebilir hale nasıl getirdiklerini anlattı.

“İnovasyon kurum kültürümüz”

Peynirde inovasyonun, fedakârlık ve sabır isteyen bir süreç olduğunu, bu konuda firma olarak yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini belirten Uluğ,

“Ar-Ge ve inovasyon, Muratbey’in en önemli değerleri arasında bulunmaktadır. Muratbey inovatif ürünleriyle sektöre öncülük yaparak Türkiye’de özel peynirler kategorisinde pazar liderliği konumunu devam ettiriyor. Muratbey olarak, inovasyonu sadece bir kişinin veya birimin gündemindeki çalışmalar değil, bir kurum kültürü olarak benimsiyoruz. Toplum sağlığını destekleyen inovasyon çalışmalarımızla D vitamini ile zenginleştirilmiş çok faydalı ve lezzetli ürünleri sofralara ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirecek D vitamini katkılı peynirler geliştirdik. Benzer inovasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. İnovasyona verdiğimiz değerin global arenada da aldığı ödüller ve insanlarda uyandırdığı ilgi bizleri memnun ediyor” diye konuştu.

MURATBEY HAKKINDA:

Muratbey Gıda ‘nın temeli 1965 yılında atıldı. Muratbey sahip olduğu geniş tarım alanlarıyla Ege Bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden Uşak’ta 2004’te modern anlamda ilk fabrikasını kurdu. Bugün, 35 bin metrekare kapalı alana sahip entegre üretim tesisi, yaklaşık 400 çalışanı ve günde 700 ton süt işleme kapasitesiyle Türkiye’de ve ihracat pazarlarında peynirin gelişimine yön veriyor.

Birbirinden lezzetli 300’ün üzerinde ürün çeşidiyle Muratbey, dünya genelinde 4 kıtada Türkiye’de ise 30 bini aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Muratbey, dünya mutfaklarına kazandırdığı geleneksel Türk peynirlerinin yanı sıra; tuzu azaltılmış, D vitamini ile zenginleştirilmiş ve özel tasarımlı inovatif ürünleriyle de damaklara tat, vücuda sağlık ve bağışıklık sistemlerine güç katıyor. Diğer yandan özellikle çocuklara peynir yeme alışkanlığı kazandırmak için ürettiği Misto serisi tüm pazarlarda ebeveynlerin ve çocuk tüketicinin takdirini kazanıyor. Tüm bu çalışmalarla Muratbey, “Özel Peynirler” kategorisinde Türkiye pazar lideri oldu.

Muratbey 2011 yılından bu yana global inovasyon ödülleri, A.L.F.A Awards, QUDAL- Kalitede 1 Numara, Uluslararası Tüketici Dostu Marka gibi ödüllere, madalyalara , Üstün Mükemmellik statüsüne ( İsviçre Merkezli CERTIAS) layık görüldü. Muratbey Burgu ise “En İyi Peynir”’ (Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri) ünvanlı bir lezzettir. Almanya’da yayınlanan süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından da kendi kategorisinde 2019-2020 için ‘Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ kazandı.

Muratbey, toplumun gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla başta eğitim ve kadınların güçlendirilmesi olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesini de başarıyla sürdürmektedir. Sürdürülebilir Gıda Platformu üyesidir.