Dünyayı kadınlar kurtaracak dedi, aydınlık yarınlar için mesajı verdi

Türkiye’de İş Dünyası dergisi ve Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi iş birliğinde beşinci sayı tanıtım etkinliği düzenlendi. ‘Kadınlar Günü’ özel sayısının görkemli bir lansmanla tanıtıldığı etkinliğe bir birinden başarılı iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Bu anlamlı günde kadınlar gününe özel bir etkinlikte buluşmanın mutluğunu yaşadığını belirten Toprak, “Kadınlar zorluklar için ve bunları başarmak için var. Kadınlar önümüzü aydınlatıyorlar. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
NURTEN ÖZTÜRK, “AYDINLIK YARINLAR İSTİYORUZ”
Türkiye’de İş Dünyası dergisinin tanıtım toplantısına katılan ve derginin kapağında yer alan OPET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Bugün karşınızda bulunma fırsatı verdiği için başta Celal Toprak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Trafik dedektifleri projesi ile trafik sorununa çözüm bulmaya çalıştık. Kadın gücü projemiz ile kadınlarımızı istasyonlara taşıdık. Mesleğin cinsiyeti yoktur dedik. Ben tüm kadınlarımızın gelecekte yaşama anlam katacağına ve dünyayı kurtaracaklarına inanıyorum. Biz kadınlar nefret değil sevgi istiyoruz; karanlık değil aydınlık yarınlar istiyoruz; savaş değil barış istiyoruz. Ve bunun için üretimde, ekonomide, siyasette, hayatın her alanında var olmak istiyoruz ve var olacağız. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.
Zirvenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Başkanı Senur Akın Biçer şunları söyledi: “Bu tür etkinlikler çalışma hayatına dahil olan tüm kadınların etki alanlarını genişletiyor. Bu anlamda etkinliklere elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Kanun koyucuların bir an önce kadınlara eşit katılım hakkını vermesi gerektiğine inanıyorum. Son olarak evet dünyayı kadınlar kurtaracak tabii yaşam hakkı elinden alınmazsa!”
Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlik, MRESCO Türkiye Group CEO’su ve Olivoyage Kurucusu Oya Zingal, Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hülya Dinçer ve Noy Seramik Kurucusu Neslihan Deniz’in konuşmacı olduğu oturumla devam etti.
Son olarak Kadın Girişimciliğine verdikleri desteklerden ötürü başarılı iş insanlarına Teşekkür Sertifikaları takdim edildi.
Teşekkür Sertifikası alan isimler ise şu şekilde:
- OPET TÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ VE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI: NURTEN ÖZTÜRK
- ELİTE WORLD SAHİBİ: EMEL ELİK BEZAROĞLU
- TOBB TEKİRDAĞ İL KADIN GİRİŞİMCİLER İCRA KOMİTESİ BAŞKANI: AYNUR ÇEŞMELİLER
- REİS GIDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ: IŞILAY REİS YORGUN
- LİTTLE CAESARS TÜRKİYE VE ÇELEBİ GIDA GENEL MÜDÜRÜ: BANU ARIDURU
- KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI: SEMA GÜRAL SÜRMELİ
- GEDİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI: HÜLYA GEDİK
- SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANI: NURETTİN GÜNEY
- UYUMSOFT YÖNETİM KURULU BAŞKANI: MEHMET ÖNDER
- DOĞANER FİNANSAL DANIŞMANLIK KURUCUSU VE OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. BERRA DOĞANER
- GREENPARK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI: NİHAL ÜSTÜNDAĞ
- THE PRO EKO KOORDİNATÖR: KAMİLE RECEPOĞLU
- AKŞAM GAZETESİ EDİTÖRÜ: ÖZGÜL ÖZTÜRK
- BİLİMSEL BİTKİ RESSAMI: HÜLYA KORKMAZ
- LULU JEWELLERY KURUCUSU: CANSU RÜZGAR
- METRO TÜRKİYE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ: TÜLAY ÖZEL
- GÜRKAN TEKSTİL YÖNETİM KURULU ÜYESİ: ESRA HASNALÇACI
- İSTANBUL TİCARET BORSASI GENEL SEKRETERİ: ŞULE KARADENİZ
- MUTFAK ÜRÜNLERİ VE MARGARİN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI: EBRU AKDAĞ
- MRESCO TÜRKİYE GROUP CEO’SU VE OLİVOYAGE KURUCUSU: OYA ZİNGAL
- DAİKİN TÜRKİYE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ: HÜLYA DİNÇER
- NOY SERAMİK KURUCUSU: NESLİHAN DENİZ