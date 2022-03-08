Dünyayı kadınlar kurtaracak dedi, aydınlık yarınlar için mesajı verdi

Türkiye’de İş Dünyası dergisi ve Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi iş birliğinde beşinci sayı tanıtım etkinliği düzenlendi. ‘Kadınlar Günü’ özel sayısının görkemli bir lansmanla tanıtıldığı etkinliğe bir birinden başarılı iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Bu anlamlı günde kadınlar gününe özel bir etkinlikte buluşmanın mutluğunu yaşadığını belirten Toprak, “Kadınlar zorluklar için ve bunları başarmak için var. Kadınlar önümüzü aydınlatıyorlar. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

NURTEN ÖZTÜRK, “AYDINLIK YARINLAR İSTİYORUZ”

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin tanıtım toplantısına katılan ve derginin kapağında yer alan OPET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Bugün karşınızda bulunma fırsatı verdiği için başta Celal Toprak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Trafik dedektifleri projesi ile trafik sorununa çözüm bulmaya çalıştık. Kadın gücü projemiz ile kadınlarımızı istasyonlara taşıdık. Mesleğin cinsiyeti yoktur dedik. Ben tüm kadınlarımızın gelecekte yaşama anlam katacağına ve dünyayı kurtaracaklarına inanıyorum. Biz kadınlar nefret değil sevgi istiyoruz; karanlık değil aydınlık yarınlar istiyoruz; savaş değil barış istiyoruz. Ve bunun için üretimde, ekonomide, siyasette, hayatın her alanında var olmak istiyoruz ve var olacağız. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.

Zirvenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Başkanı Senur Akın Biçer şunları söyledi: “Bu tür etkinlikler çalışma hayatına dahil olan tüm kadınların etki alanlarını genişletiyor. Bu anlamda etkinliklere elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Kanun koyucuların bir an önce kadınlara eşit katılım hakkını vermesi gerektiğine inanıyorum. Son olarak evet dünyayı kadınlar kurtaracak tabii yaşam hakkı elinden alınmazsa!”

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlik, MRESCO Türkiye Group CEO’su ve Olivoyage Kurucusu Oya Zingal, Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hülya Dinçer ve Noy Seramik Kurucusu Neslihan Deniz’in konuşmacı olduğu oturumla devam etti.

Son olarak Kadın Girişimciliğine verdikleri desteklerden ötürü başarılı iş insanlarına Teşekkür Sertifikaları takdim edildi.

Teşekkür Sertifikası alan isimler ise şu şekilde: