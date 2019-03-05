Dutch Student Community “Büyük Buluşma” gerçekleştirdi

Türkiye’de yüksek tahsil için bulunan Hollanda vatandaşı öğrencilerin temsilciliğini yapan Dutch Student Community | Turkey 28 Şubat’ta Büyük Buluşma adı altında bir toplantı düzenledi.

Hollanda Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinen Turgut Torunoğulları, “Hollanda, Türkiye’deki en büyük yatırımcı ve yabancı şirketlerin yüzde 20'si Hollanda firması. Avrupalı Türklerin aynı şekilde Avrupa ekonomisine inanılmaz katkılarda bulundu” dedi.Türkiye ve Hollanda arasında ki bağlantının bugününü ve yarınını bir araya getirmenin hedeflendiği toplantıya baştaolmak üzere Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Türk Hollanda Dostluk Derneği Başkanı Edip H. Aktaş ve Yazar Yavuz Nufel katıldı.Türkiye ve Hollanda tarihi, tarihsel bağlantıları ve ortak noktaları ve şimdiki ilişkilerine değinen Erik Weststrate, “Kuvvetli Türkiye Osmanlı ilişkilerinden sonra Cumhuriyet dönemine geçilmesiyle birlikte işbirliği artarak devam etti ve günümüzde birbirinin vazgeçilmezi haline geldi” diye konuştu.STÖ’lerin önemi ve Türk Hollanda dostluğunun önemini belirten Edip H. Aktaş, 406 yıllık tarihsel dostluk sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve tarihsel, kültürel hatta sosyal anlamda işbirliği içerisinde olan iki ülkeyi günümüzde birbirine bağlayan STÖ’lerin önemini vurguladı.Türkiye ve Hollanda arasında ki bağlantının bugününü ve yarınını bir araya getirmenin hedeflendiği toplantıya başta Edelstaal Group İnternational Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları olmak üzere Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Türk Hollanda Dostluk Derneği Başkanı Edip H. Aktaş ve Yazar Yavuz Nufel katıldı.Hukuk büroları, medya kuruluşları ve üniversiteli öğrencilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Dutch Student Community Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ören, iki ülke arasındaki tarihsel, kültürel, diplomatik ve ticari ilişkilerin eğitim alanında da iş birliğinin güçlenerek devam etmesi gerektiğini vurguladı. Emre Ören, bunun için DSC-Turkey yönetimi ve üyeleri olarak üstlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.Dutch Student Community | Turkey dört ay önce kuruldu. İki ülke arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyen kuruluş, kısa bir süre içerisinde başta Türk ve Hollandalı iş adamları, Hollanda Başkonsolosluğu, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ile Resepsiyon, Toplantılar ve Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.