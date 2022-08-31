Geçtiğimiz hafta e-ticaret sektöründe doping etkisi yaratan kararları değerlendiren TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri CEO’su Cenk Çiğdemli, e-ihracat konsorsiyumunun ve iadelere yönelik düzenlemenin önemine değinerek, yenilenen e-ihracat destekleri konusunda bilgi verdi.

Geçtiğimiz hafta e-ticaret sektörü için hareketli bir hafta oldu. Alınan yeni kararlar sektörde doping etkisi yarattı. İlk karar, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik oldu. İkincisi ise, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren e-ihracat destekleriydi.

Sektörden olumlu tepkiler alan ve peşpeşe gerçekleşen bu kararların e-ticaret ekosistemini büyütecek adımlar olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri CEO’su Cenk Çiğdemli şu değerlendirmelerde bulundu:

‘E-İHRACAT KONSORSİYUMU’ ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME

“E-ihracat destekleri çok önemli bir adım oldu. Yurt dışı pazarlarda Türk ürün ve markalarının tanıtılması ve e-İhracatın ivmelendirilmesi amacıyla şirketlere 15 milyon liraya kadar e-İhracat desteği verilecek. Destek üst limiti, çatı kuruluşları için 150 milyon lira olarak belirlendi. Bu destek paketi e-ticaret ekosistemini ve genel olarak üreticiyi destekleyeceği gibi yeni işlerin ve iş modellerinin ortaya çıkmasını da hızlandıracaktır.

Bu destekler sayesinde aracılar gibi yeni tür ihracatçı modelleri ortaya çıkacaktır. Sektöre yeni firmalar kazandıracaktır. Karar şirketlerin, pazaryerlerinin ve e-ticaret sitelerinin e-İhracata hazırlanması, yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının online olarak sergilenmesi ve tanıtılması, e-ihracat teslimat giderlerinin desteklenmesi ve e-İhracatın gelişmesini amaçlıyor.

Tanıtım ve pazarlama desteklerinin de kapsamı genişletildi. Özellikle sipariş karşılama ve depo destekleri, e-İhracat ekosistemine ivme kazandırır. Yeni kararın e-İhracat rakamlarını birkaç puan yukarı taşıyacağını öngörüyoruz. Yeni desteklerde uçtan uca e-ihracat olanağı bulunan şirketler ‘e-İhracat konsorsiyumu’ olarak tanımlanıyor.

Bu da çok önemli bir gelişme. Yurt dışı pazaryeri üzerinden verilen dijital reklamlara 7,5-25 milyon TL arasında destek verilecek. Bu destek harcamanın yüzde 50’si oranında olacak. Diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerinin yüzde 50’si, 15-30 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Yurt dışında kiralanan depolar için de 7,5-25 milyon TL arasında kira desteği sağlanacak.”

YILLIK 100 MİLYONU BULAN İADE ORANI AZALTILACAK

“Bir diğer karar iadelerle ilgili. Artık e-ticaret üzerinden ürün alıp iade etmek isteyen tüketici, ürün ayıplı değilse kargo ücretini kendi ödeyecek. Düzenlemeyle yıllık 100 milyonu bulan iade oranı azaltılıp, 484 bin 347 işletme korunacak. Özellikle elektronik ürünlerin herhangi bir hasarı olmadığı halde keyfi olarak iade edilmesi engellenmiş oldu.

Öte yandan kargo maliyetleri çok arttı. Firmalar biliyorsunuz iadelerin de kargo masraflarını karşılamak zorundaydı. Bundan sonra mesafeli satış sözleşmesine keyfi iadelerin kargo masraflarını ödemeyeceğini yazarak bu yükten de kurtulabilecek.

Örneğin tüketici bir ayakkabının iki üç numarasını birden satın alıp evde deniyor. Ayağına uyan kalıyor, diğerlerini iade ediyor. Giyside de aynı şeyi yapan tüketici sayısı oldukça fazla. Bundan sonra bu tür keyfi iadelerde kargo masraflarını tüketici kendisi karşılayacak, şirket karşılamak zorunda olmayacak. Tüm bu sebeplerle yeni kararı çok doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz.”