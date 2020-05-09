e-ticaretle KOBİ'lerin yanında olacak

Ticaret Bakanlığı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyası tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluve e-ticaret portallarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek verdi. (Sahibinden.com,Yemeksepeti.com,Amazon.com, Gittigidiyor , Getir.com , Hepsiburada , Arçelik , Cimri.com , N11.com,,Trendyol, Akakçe, Safamerve , Modanisa , Migros Sanal Market,Epttavm,Globalpiyasa.com , İdeasoft , Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği, İpara,Farmasi , Chemorbis, Steelorbis, Stemia.com , Mutlubiev.com ve Platin Market)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Türkiye ekonomisinin çağın gereklerine göre dönüşüm sağlaması açısından en önemli unsurlardan birisinin dijitalleşme olduğuna işaret ederek, “KOBİ’lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız ve kooperatiflerimiz e-ticaret kanalıyla kendilerine yeni ufuklar açma imkanına sahipler.” dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak, dijitalleşmenin ülke ekonomik ve ticari hayatında mümkün olan en etkin biçimde tesis edilmesi için çalıştıklarını ve yeni projeler uyguladıklarını dile getiren Pekcan, Bakanlık olarak sundukları hizmetlerde dijitalleşme ve otomasyona önem verdiklerini söyledi.

Pekcan, “Gümrüklerdeki hizmetlerimizden, devlet desteklerine kadar, esnaflarımıza verdiğimiz idari hizmetlerden,tüm vatandaşlarımıza sağladığımız eğitim destek hizmetlerine kadar faaliyet gösterdiğimiz hemen her alanda dijital teknolojileri en etkin kullanan kurumlardan birisi olmanın memnuniyetiniyaşıyoruz.” dedi.

Yaşanılan Kovid-19 salgınının dijital ekonomiye adapte olabilmenin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Pekcan, “Gerek üretimde gerekse ticarette dijital teknolojilerden, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanabilenler bugünleri nispeten daha az sorunla atlatabilme şansına sahip olabiliyor” dedi.

Pekcan, “Bir çok ülkenin aksine biz yeni nesil teknolojilerde bekle gör yaklaşımı yerine, pro-aktif bir şekilde, seçeneklerimizi özel sektörle beraber değerlendiriyoruz. Ayrıca, gelecekte oldukça benimseneceğine inandığımız “sanal ticaret heyeti” ve “sanal fuar” uygulamalarımızı da hayata geçirmeye başladık. Bu yenilikçi uygulamalarla Türk ürünlerinin pazarlanması noktasında yeni olanaklar sağlanmış olacak.

Kuşkusuz Koronavirüs salgını sonrası dönemde bu tür yenilikçi yaklaşımlar son derece önemli ve etkili hale gelecek. Biz de şimdiden bunun altyapısını kurmuş durumdayız.” Değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak doğrudan e-ticaret alanına yoğunlaşan önemli çalışmaların olduğunu dile getiren Pekcan, bunların başında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) geldiğini bildirdi.

Pekcan, “ETBİS’den önce e-ticarete yönelik ulusal bir ölçme ve değerlendirme sistemimizin olmayışı önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktaydı. ETBİS ile -ticarete ilişkin verilerin paylaşılacağı bilgi platformu oluşturduk Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağız. Böylece e-ticarete duyulan güvenin artırılmasına yönelik önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan ayrıca güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette Güven Damgası Sistemini de oluşturduklarını hatırlattı.

KOBİ’lere finansal kolaylık sağlayacak, pazarlama sorununa çözüm olacak

Bugün,Ticaret Bakanlığıve özel sektör işbirliğinde, kamu-özel sektör birlikteliğinin çok güzel bir örneğini “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasını tanıttıklarını ifade eden Pekcan, şöyle devam etti:

”Kampanyamızın temel amacı daha fazla KOBİ’mizi e-ticaret ile tanıştırmak. İnternetin ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmektir.

Bu Kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olabilmeyi, KOBİ’lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini ve kurumsallaşmasını, e-ticaret sayesinde emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel ürünlerin ve yerel üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini; katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz. Kampanyaya destek veren firmalarımız (e-ticaret sitelerimiz, altyapı sağlayıcılarımız ve ödeme kuruluşlarımız) e-ticaret sitelerine üye olacak veya mevcut e-ticaret faaliyetlerini artıracak KOBİ’lere finansal ve teknik manada yeni kolaylıklar sağlayacaklar.”