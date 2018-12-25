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e-ticarette en büyük perakende şirketi ödülünü aldı

Perakendede İnovasyon Ödülleri’nde Hepsiburada, “Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketi” ödülünün sahibi oldu...

e-ticarette en büyük perakende şirketi ödülünü aldı
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İSTANBUL (AA) - Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Perakendede İnovasyon Ödülleri’nde Hepsiburada, “Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketi” ödülünün sahibi oldu.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’nde “Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketi” ödülüne layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada adına ödülü alan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, e-ticaretin geleceği ve trendlere değinerek, "Türkiye’de perakende sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden bir marka olarak, aldığımız bu ödül bizi gururlandırdı. Hepsiburada olarak sizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye’nin ihracat strateji ve hedeflerine uygun olarak, iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’deki ürün kalitesini dünya pazarlarına açıyoruz. Tüm ekosistemimiz için değer yaratacak inovasyonlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Hepsiburada, girişimci kadınları ödüllendirdi

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile Mayıs 2017’den bu yana Türkiye’deki girişimci kadınların dijital ekonomiye katılmalarını sağlayarak, etkinlik kapsamında “Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Ödülleri” ile kadın girişimcileri ödüllendirdi.
İnovatif Kadın Girişimci, İlham Veren Girişimci, Kadın İstihdamını Destekleyen Girişimci başlıklarında toplam 3 kadın girişimci, ödülünü Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler’den teslim aldı.
Öztürkler ise şunları kaydetti:
"Dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemi büyük. Bu düşünceyle başlattığımız Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile Türkiye’deki girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik ediyor, platformumuzda sunduğumuz fırsatlarla onların ek hiçbir yatırım yapmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlıyoruz. Bugün, başarılı girişimci kadınlara özel ödüllerini vermekten dolayı çok mutluyuz."
Türkiye pazarında olmayan, dünyadaki trendlerden esinlenerek geliştirdiği ürününü Türkiye pazarına sunan Pelin Rua Başsa, YUYU markasıyla “İnovatif Kadın Girişimci” ödülünün sahibi oldu.
Henüz üretim ekonomisine katılmamış girişimcilere örnek olan “İlham Veren Girişimci” ödülünü, Gelin Saç Aksesuar markasıyla Ayşe Korkmaz Soğancı kazandı. Yarattığı girişim fikri ile sosyal ve ekonomik değişime öncülük etmiş “Kadın İstihdamını Destekleyen Girişimci” ödülü ise Pacco Baby markasıyla Gülçin Kolip’in oldu.

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