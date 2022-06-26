e-ticaretten e-ihracata koşuyor

Mobilya sektöründeki 40 yıllık yolculuğunun her adımında, hayata değer katan ürünleri sanatsal bir anlayışla tasarlayıp yüksek kaliteyle üreten NDesign, sektörde yakaladığı bu başarısını şimdi de dijital ortama taşıyor. E-ticaret sitesi www.ndesignhome.com.tr ile ilk aşamada konvansiyonel mağazası kadar ciro elde etmeyi hedeflediklerini belirten NDESIGN Genel Müdür Yardımcısı Orhun Erol, “Burada belli bir ivme yakaladıktan sonra yurt dışında da etkin olacağımız bir e-ihracat süreci içine girmeyi planlıyoruz. B2C ile birlikte B2B çalışmalarımız da olacak. Yurt dışında bu anlamda önceliğimiz hızlı, güvenli ve uygun sevkiyat ağı. Bu ağ ile birlikte yurt dışında belirleyeceğimiz bölgelerde adım adım online satışa hazır hale geleceğiz” dedi.

Tek tıkla binlerce ürün…

www.ndesignhome.com.tr web adresinde hizmete giren online mağazanın ziyaretçileri, firma tarafından üretilen binlerce ürünü tek tıkla satın alabiliyor, adresine ücretsiz teslim edilmesini isteyebiliyor ya da ürünü dilediği NDesign mağazasından teslim alabiliyor. Firmanın Türkiye’nin dört bir köşesine yayılmış olan mağazalarından sonra e-ticaret sitesi, mobilya dünyasını ziyaretçinin parmak ucuna taşımasıyla öne çıkıyor.

Ücretsiz teslimat, ücretsiz kurulum

Ziyaretçiler 7 gün 24 saat açık olan online mağazadan kullandığı malzeme, tasarım ürünler, satış ve satış sonrası hizmetleriyle fark yaratan NDesign markalı mobilyaları satın alabiliyor. Firmanın e-ticaret hizmetine özel olarak oluşturduğu teslimat ağı ile satın alınan mobilyalar Türkiye’nin her yerine hızlı ve ücretsiz teslim ediliyor, ücretsiz kuruluyor.

