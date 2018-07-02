Egeli ayakkabıcılar dünya devi olmak istiyor



İzmirli ayakkabı ihracatçıları ve üreticileri, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Arama Konferansı”nda bir araya geldi. Konferansta ihracatçıların global pazarda güçlü bir marka olması ve ihracat yapılan pazarların artırılması hedefleri masaya yatırıldı.



Arama Konferansları İlk Sonuçlarını Veriyor



Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ise deri-hazır giyim sektörü için geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen arama konferanslarının olumlu dönüşlerini almaya başladıklarını, yapılan ilk konferansın sonuçlarının Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek bir toplantı ile sektör temsilcileri ile birlikte değerlendireceğini belirtti.



Konuşmasında Yönetim olarak Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde hali hazırda 400 civarında olan ihracat yapan firma sayısının kademeli bir şekilde 500 firmaya çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Zandar, bu artışta Ayakkabı sektörünün daha fazla pay alacağına inandığını dile getirdi. Yine Deri ve Deri Mamüllerinin ayakkabı ve konfeksiyon sektörlerine yönelik İngiltere’de gerçekleştirilen Moda UK fuarına milli katılım organize edilmek üzere görüşmelere başlandığını ifade eden Zandar, sektör için İngiltere’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Sektörel ihracatı geliştirmek için üyelere her türlü katkıyı sunma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Zandar, fuar organize edilmesi planlanan İngiltere pazarının önemine bir kez daha dikkat çekerek ve Brexit süreci sonrası İngiltere pazarı hakkında ilk elden bilgi almak için Birleşik Krallık Moda ve Tekstil Birliği Müdürü Paul Alger, İngiliz Ayakkabı Birliği Başkanı John Saunders ve Christie International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris’in İzmir’e davet edildiğini ifade ederek, İngiltere’den gelecek konukların katılımı ile gerçekleşecek konferansın tarihinin ise önümüzdeki günlerde üyelere duyurulacağı kaydedildi.



Global Marka Olmak için İmaj ve Tanıtım Çalışmaları Gerekli



İş stratejisti ve danışmanı Özgür Baykut tarafından yönetilen konferansta, katılımcılar küresel arenada sektörün genel durumu incelendikten sonra, global marka yaratmak için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Global marka olmak için sürdürülebilirliğin, tanıtım faaliyetlerine ayrılan bütçelerin artırılması gerektiği noktasında fikir birliğine varılan toplantı Özgür Baykut; imaj, tanıtım, sürdürülebilirlik ve bağlantının küresel marka yaratma gibi konularda firmaların fikirlerini dinledi.





