Egeli Hazır Giyim İhracatçıları İsveç yolcusu

İsveç’in 2.5 milyar dolarlık hazırgiyim pazarı büyüklüğüne sahip olduğu bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin İsveç’e 2018 yılında 252 milyon dolar ihracat yaptığını, pastadaki dilimlerini büyümeye gittiklerini kaydetti.



İsveç’in hazır giyim pazarının büyüklüğünün artış trendine sahip olduğuna dikkati çeken Sertbaş, “İsveç’in hazır giyim pazarının 2023 yılında 3,3 milyar dolar hacmine ulaşması bekleniyor. Türkiye İsveç’in 6. büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda. İsveç’i Yıllık 17.6 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olan Türk hazır giyim sektörünün gelişebileceği bir pazar olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği verilerine bakıldığında, 2018 yılında İzmir’den İsveç’e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 37 milyon dolar olduğunun altını çizen Sertbaş sözlerini şöyle tamamladı; “İsveç bu ihracat tutarı ile Ege Bölgesi hazır giyim ihracatında 8. sırada yer alıyor. Bu rakamlar, İsveç’in Ege Bölgesi hazır giyim ihracatçıları için öncelikli bir pazar olduğunu ortaya koyuyor. Yukarıda özetlenen sayısal verilere ek olarak İsveç hazır giyim pazarının sofistike talep yapısı ve hazır giyim sektörüne yön veren İsveçli markaların varlığı gibi faktörler İsveç’i hazır giyim ihracatımız açısından daha da önemli hale getirmektedir.”