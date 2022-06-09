Ege’nin En İyi İşverenleri arasında

Great Place to Work Enstitüsü’nün çalışan değerlendirmelerine göre belirlediği Ege bölgesinin en iyi işverenleri İzmir’de düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Milas-Bodrum Havalimanı bu yıl ilk kez katıldığı çalışmada en iyiler arasına girerek ödül almaya hak kazandı. Kaya İzmir Thermal & Convention’da gerçekleşen ödül töreninde TAV Milas-Bodrum adına ödülü TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu teslim aldı.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “Akdeniz’in en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum’un ana giriş kapısı olan havalimanının işletmesini 2014’ten bu yana sürdürüyoruz. Bu yıl pandeminin ardından sezona iyi bir başlangıç yaptık. Paydaşlarımızla işbirliği halinde yolcularımıza hızlı, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Yolcu memnuniyetinin çalışan mutluluğuna bağlı olduğunu biliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. TAV olarak çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişim olanakları sunarak değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı bu yılın ilk beş ayında 527 bin dış hat ve 218 bin iç hat olmak üzere geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 121 artışla toplam 744 bin yolcuya hizmet verdi.

Great Place to Work® hakkında

Great Place To Work® Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisleriyle kurum kültürü konusundauzmanlaşmış araştırma ve danışmanlık şirketidir.High Trust Culture Consulting (yüksek güven kültürü danışmanlığı) yaklaşımı ile harika iş yeri kültürlerinin inşa edilmesine katkı sunarken, şirketlerin inovasyon kapasiteleri ve ekonomik performanslarının artırılmasında destek olur, şirketlere geleceğin şirketi olma yolunda rehberlik eder.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2021 yılında iştirakleriyle birlikte 52 milyon yolcuya hizmet sundu.