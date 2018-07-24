Ege’nin ihracat şampiyonu

Dünya otomobil markaları için Manisa’da jant üreten Maxion İnci Jant Grubu, sektöründe ihracata damgasını vurdu. Dünyanın en büyük jant üreticisi Brezilyalı Maxion Wheels ile İnci Holding iştiraki şirketlerin son 6 yılda yaptığı yatırım tutarı toplamda 150 milyon ABD dolarına ulaştı ve şirketler yatırım yapmaya devam ediyor. 2017 yılında toplam ihracatı 300 milyon dolara yaklaşan Maxion İnci Jant Grubu, ürettiği ürünlerin yüzde 75’ini 50’nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

2018 yılının ilk altı ayına ilişkin değerlendirmede bulunan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Avrupa’nın tek lokasyondaki en geniş ürün yelpazesine sahip jant üreticisi olarak, Manisa’da bulunan fabrikalarımızda istihdamımız da sürekli artmakta, yaklaşık 1700çalışanımızla geçtiğimiz yıl 10 milyondan fazla jant ürettik. 2017’de Maxion Jantaş ve Maxion İnci şirketlerimizin toplam ihracatı yaklaşık 300 milyon dolar oldu. 2018 yılında da büyümeye devam ediyoruz. Ülkemize ve ülkemiz insanına duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Ege’nin yükselen değeri Maxion İnci Jant Grubu’nun ülke ekonomisine yüksek fayda sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Zaim, “2018’in ilk altı ayında 3,5 milyona yakın jant ihraç ettik ve yaklaşık 155 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektörümüzde, Ege’nin ihracat liderlerinden biri olmanın sorumluluğu ve bilinci ile bölgemiz ve Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Üstün kaliteyle üreterek dünyanın dört yanına gönderdiğimiz ürünlerimizle yakaladığımız yüksek müşteri memnuniyetini kaybetmemek için disiplinli ve çözüm odaklı çalışma şeklimizden ödün vermeyeceğiz. Ülkemize ve ülkemiz insanına duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 310 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.