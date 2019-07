EGİAD İş Dünyası Tunç Soyer ile buluştu

Mart ayında gerçekleştirilen Yerel Seçimler öncesinde EGİAD’ı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den her ay düzenli olarak biraraya gelerek kentin sorunlarını birlikte masaya yatırmak üzere söz alan EGİAD, Soyer ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Yönetim Kurulu, geçmiş dönem başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kent Ulaşımı, Kent Altyapısı, Çevresel Sürdürülebilirlik, Ticaretin Sürdürülebilirliği, Yapılaşma ve Şehir Estetiği, Marka Şehir İzmir olmak üzere 6 ana başlık altında 80 tespit, çözüm önerisi ve beklenti sıralandı.



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Geçmiş Dönem Başkanlarından Cüneyt Karagülle, Temel Aycan Şen, Aydın Buğra İlter’in katılım gösterdiği görüşmede, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle, Kent Ulaşımı, Kent Altyapısı, Çevresel Sürdürülebilirlik, Ticaretin Sürdürülebilirliği, Yapılaşma ve Şehir Estetiği, Marka Şehir İzmir başlıklarında çözüm önerilerinde bulunan bir dosya takdim etti. EGİAD Başkanı, ayrıca EGİAD Think Tank- Düşünce Kuruluşu, EGİAD Melekleri ve Girişimcilik Şehir Fonu, EGİAD Kent Raporları, Kemeraltı & EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlik Merkezi, EGİAD Marka Zirvesi ve “Marka Şehir İzmir” Raporu Lansmanı başlıkları altında İzmir’e ilişkin projeleri hakkında da bilgi verdi. Aslan, Ege Bölgesi özelinde toplumsal duyarlılık gerektiren konularda kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan EGİAD Think Tank- Düşünce Kuruluşu’nun bölge için bir ilk teşkil ettiğini dile getirdi.



EGİAD, Girişimcilik Şehir Fonu’nda yer almak istiyor



Aslan, İzmir’in bir girişimcilik merkezi olması hedefiyle uzun yıllardır girişimcilik eko sisteminin gelişmesi için çalışmalar sürdüren EGİAD’ın, İzmir’de kurulması planlan şehir fonunda yer almak istediğini belirterek, “Kurumumuzun hem bilgi birikimi ve tecrübesi, hem de melek yatırımcı portföyü ile önemli değer katacağına inanıyoruz. İzmir’de önemli ve etkin bir teknoloji / inovasyon merkezi oluşturulmasına giden yolda EGİAD’ın ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın aktif rol almasının önemli olduğunu vurgulamak isteriz” dedi.







EGİAD Marka Zirvesi düzenleyecek ve 'Marka Şehir İzmir' başlıklı rapor yayınlayacak



Kentin kültürel ve sosyal açıdan önemli noktalarının düzenlenmesi ve doğru değerlendirilebilmesi amacıyla EGİAD tarafından Kemeraltı, Kordon ve Kıyı Düzenlemesi, Kültürpark, Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir, Mercer İzmir - İstanbul Yaşam Maliyeti ve Yaşam Kalitesi Ücret Araştırması başlıklarıyla bir dizi rapor yayınladıklarına dikkat çekerek, “EGİAD, yeni dönemde de Kent Raporları İcra Kurulu oluşturmuştur. İcra Kurulu tarafından yeni rapor çalışmaları başlatılmıştır. “Marka Şehir İzmir” Başlıklı yeni rapor hazırlanmakta ve Mart 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması planlanmaktadır. EGİAD Marka Projesi kapsamında İzmir’de henüz yapılmamış olan Uluslararası Düzeyde Marka Zirvesi’nin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca zirve öncesinde üyelerimizin marka yaratma konusunda cesaretlendirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası piyasaya açılması ve bu yolculukta istikrarlı olarak desteklenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Marka Değerinin Önemi, Markalaşmada Başarı Öyküleri, Marka Konumlandırma ve Rekabet gibi konularda bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenecektir. Marka Zirvemizin Mart 2020 yılında düzenlenmesi planlanmaktadır. Marka Zirvesi kapsamında ayrıca “Marka Şehir İzmir” Başlıklı Raporun kamuoyuna sunulması planlanmaktadır” şeklinde bilgi verdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüşmede STK’ların önemine dikkat çekti, şehrin yönetiminde EGİAD gibi önemli STK’larla birlikte hareket edeceğinin bilgisini paylaştı. EGİAD Heyetinin sunduğu raporu teslim alan Soyer, bir sonraki görüşmeye kadar ekibi ile raporu inceleyeceğini belirtti.