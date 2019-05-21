EGİAD Portekiz yolcusu

Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD, bölgenin ve üyelerinin ticaret hacmini güçlendirme kapsamında gerçekleştirdiği yurtdışı gezilerinin 15. Dönem programının ilkini Portekiz’e gerçekleştirdi. Lizbon’a düzenlenen EGİAD iş gezisine üyeler ve İzmir Portekiz Fahri Konsolosu, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Portekiz Ticaret Ateşesi Celeste Mota da katılım gösterdi. Ziyaret kapsamında, AICEP (Portugal Global Trade&Investment Agency), AIP (Association Industrial Portugal), CCIP (Chamber of Commerce Industrial Portugal), TTC (Turkish Trade Connection) ve Lizbon Büyükelçiliği’ne ziyaretlerde bulunularak iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi. Türkiye ve Portekiz iş dünyasının biraraya geldiği görüşmelerde, ekonomik ve ticari iş birliği fırsatları değerlendirildi.



Portugal Global Trade&Investment Agency – AICEP Direktörü Miguel Fontoura ile biraraya gelen EGİAD heyeti, Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) ile şirket yatırımlarını ve imkanlarını görüştü. Toplantıda konuşma yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Portekiz'in Türk iş dünyası olduğu kadar Türkiye'nin de Portekiz iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, iki ülke olarak resmi rakamlarla aradaki ticaret hacminin 5 milyar ABD Dolara ulaşmasının hedeflendiğini hatırlatarak, “Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmimiz 1,5 milyar ABD Doları civarında. Bu rakamları arttırmak hükümetlerin iyi ve sıkı ilişkilerinin yanısıra bizlerin atacağı yatırım adımlarıyla mümkün olabilecektir. Bütün sektörlerle bir araya gelerek, iş birliklerini arttırarak bu rakamları katlamak mümkün olabilir. Biz EGİAD olarak iki ülke için işbirliği potansiyeli olduğunu görüyoruz. Portekiz, sadece tarım ve şarap ülkesi değildir, aynı zamanda bir teknoloji ülkesidir ve pek çok sektörde liderdir. Biz EGİAD olarak bu ülke iş dünyası ile işbirliği yapmak üzere buradayız. Tıpkı Türkiye gibi kıtalar arasında birleştirici konuma sahip olan Portekiz, Türk iş dünyası için geniş bir coğrafyaya açılımın merkez üssü konumunda. Portekiz'i 10 milyonluk nüfusunun da ötesinde kültürel hinterlandı ile 250 milyonluk bir iktisadi ortak olarak görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında 1,5 milyar ABD Dolarlık ticaret hacmimizin ötesinde bir iş potansiyeli bulunuyor” dedi.



Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) Proje Direktörü Diogo Ivo Cruz ise, Portekiz ve Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında iki yakın ülke olduğunu söyledi. Portekiz'in Türk firmaları tarafından AB'ye giriş kapısı olarak değerlendirilebileceğini ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir pazar olduğunu belirten Diogo Ivo Cruz, Türkiye'nin Portekiz'in ilk 12 ticaret partneri arasında yer aldığını söyledi. Cruz, “İki ülke olarak karşılıklı yatırımlarımız var. Altyapı, ilaç, kimya, bilgi teknolojileri, turizm gibi geniş alanda iş birliklerimiz var. İkili ilişkilerimizi sağlamlaştırmak ve geliştirmek için iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların artarak devam edeceğine inancımız vardır” dedi.



KOBİ’lere danışmanlıkta bulunan Association Industrial Portugal - AIP ile yapılan görüşmeler kapsamında ise Genel Müdür Yardımcısı Jorge Pais ve Uluslar Arası İlişkiler Direktörü André Jorge ve Dora Carvalho ile görüşüldü.181 yıllık faaliyet alanı bulunan kurumda, üyeler arası ilişkilerin kurulması için dernek ve İzmir tanıtımları gerçekleştirildi, CCIP (Chamber of Commerce Industrial Portugal) Lizbon Ticaret Odası ziyaretlerinde de benzer tanıtımlar gerçekleştirilerek iki ülke iş dünyası temsilcilerinin temaslarda bulunması için ön görüşmeler gerçekleştirildi. CCIP’in Aralık 2019’da Türkiye Ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, ziyaret planına İzmir’in de eklenmesi konusunda mutabık kalındı.



Ziyaretler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği de ziyaret edildi. Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker’in makamında gerçekleşen ziyarete, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Zeynep Kaleli, Büyükelçilik Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Gülçin Erdem ve EGİAD Heyeti katıldı. İş gezisi kapsamında EGİAD Melekleri Lizbon bölgesindeki bazı Start-up’ları da ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

