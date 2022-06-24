Eğitimi konuştular, kültür sanatta yol haritası çizdiler

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası dergisi ele aldığı konularla sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 8’inci sayısını İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde düzenleyen derginin bu ayki ana teması tercih döneminin de yaklaşmasıyla öğrencilere kılavuzluk edecek ‘eğitim’ konusu oldu. Eğitime ilişkin önemli konuların yer aldığı dosyada Metaverse kavramı, 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojiler ve geleceğin meslekleri konuları oldukça dikkat çekti.

“DERGİMİZ KÜLTÜR-SANAT VE EĞİTİMDE UZMANLAŞSIN İSTİYORUZ”

8’inci sayı tanıtım lansmanının açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toprak, “Dergimizin her sayısını okur kitlesi ile buluşturuyor onların fikrini alıyoruz. Fiziki toplantıları çok önemseyen bir dergiyiz. Pandeminin ortadan kalkması ile bunu fırsata dönüştürdük. Bu sayımızı biraz daha spesifik bir alan olan eğitime ayırırken gelecek sayımızda da kültür-sanatı odağımıza almayı planlıyoruz. Dergimiz kültür sanat ve eğitimde uzmanlaşsın istiyoruz. Eğitim ve kültür-sanat ile ilgili bir şey yapacaksak bu İsrafil Bey ile olmalı dedik. Bugün bize ev sahipliği yaptığı için İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) ve İsrafil Kuralay’a çok teşekkür ediyoruz. Ağustos sayımızda kültür ve sanatı ele alacağız. Kente kültür sanat nasıl katkılar sağlıyor onu değerlendireceğiz. Kültür, sanat konulu yeni sayımızın tanıtımını da 2 Temmuz’da Bodrum’da yapmayı planlıyoruz’” diye konuştu.

“EKİBİMİZİN YÜZDE 90’I KADINLARDAN OLUŞUYOR”

Sözlerine İstanbul Ticaret Odası olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek başlayan İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Böyle güzel bir heyeti ancak Celal Bey toplayabilirdi. Gazeteci kökenli bir iş adamıyım. İstanbul Ticaret Odası bu sene 140. yılında. 1882 yılında Sultan Abdülhamit’in kurduğu bir odadan bahsediyoruz. İlk adı Dersaadet Ticaret Odası olan ve küçük bir odada yaklaşık 40 kişi ve 200 bin lira borç ile kurulan odamız, bugün 670 bin üyesi olan dünyanın ikinci büyük odası” dedi.

Gazeteci kökenli olması sebebiyle hayatında hep kamera, mikrofon olduğunu söyleyen Kuralay, İTO’da ayrıca Fuarlar Komitesi Başkanı olduğuna dikkat çekti. Uluslararası 40 fuarda Türkiye’yi milli katılımla temsil ettiklerini söyleyen Kuralay, “Gıdadan inşaata, makineden kitaba birçok konuda fuarlara katılım sağlıyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerinde Türkiye’nin bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda çokta başarılı bir ekibimiz var. Ekibimizin yüzde 90’ı kadınlardan oluşuyor” diyerek kadınların iş dünyasına katılımı konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi.