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"Ekonomi basınının kurucusuydu"

Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve Dünya gazetesinin kurucusu Mehmet Nezih Demirkent, vefatının 18. yılında özlemle anılıyor.

"Ekonomi basınının kurucusuydu"
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Ölümünün 18. yılında özlemle anılan duayen gazeteci Nezih Demirkent,  gazetecilik yaşamı boyunca üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirerek, çalıştığı kurumların çizgisini yukarı taşıdı.

Meslekte 51 yılı, ekonomi gazeteciliğinde 20 yılı geride bırakan Nezih Demirkent, 70 yaşında vefat etti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, vefatının 18. yılında özlemle anılan Nezih Demirkent'in,  ekonomi basınının kurucularından birisi olduğunu ifade etti.

(EGD) Başkanı Celal Toprak, sözlerine şöyle devam etti;

"Ekonomi basınının kurucusuydu"

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Nezih Demirkent'in ekonomi basınını bugün geldiği noktaya taşıyan en önemli isim olduğunu vurgulayarak, "Ekonomi basınının kurucusu diyebilirim. Ekonomi basını, onun katkı ve etkisiyle bugünkü noktaya geldi." diye konuştu.Toprak, EGD'de her yıl Nezih Demirkent ödülü de verdiklerini hatırlatarak, "Nezih Demirkent, ekonomi basınının temel taşıdır. Ayrıca, Türkiye ekonomisine de çok büyük katkı sağlamış birisidir. İş dünyasının, işletmelerin, KOBİ'lerin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı. Kaynak: "Ekonomi basınının kurucusuydu" 

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Anahtar Kelimeler:
Celal ToprakNezih Demirkent
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