Ekonomi ve Sanayi Zirvesi Yurt Dışı OSB Yatırımı için Çorlu’da Buluştu

Türkiye’nin ileri gelen sanayicileri, iş insanları, dernekleri, devlet protokolü ve OSB başkanları, 13 Şubat Çarşamba günü Tekirdağ Çorlu Hilton Otel’de bir araya gelerek, TABA- AmCham’in Türk iş insanlarının yurt dışındaki rekabet gücünü artırmak için ABD’de yapmayı planladığı OSB ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

TABA-AmCham önderliğinde, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını TABA Çorlu Üyesi Müjdat Ayan yaptı. Toplantıya Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Trakya Organize Sanayi Bölgesi Başkanları, Trakyalı önemli sanayici ve iş insanları, TABA Derneği Genel Başkanı Ali Osman Akat, TABA Yüksek İstişare Başkanı Ali Bayramoğlu ve TABA Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, toplantıdaki konuşmasında Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Meslek odaları yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşu sözcülerinin üzerine düşen önemli vazifeler var. Dünya ticaretinde daha fazla söz sahibi olabilmeyle alakalı tüm kuruluşlarımızın yaptıkları çalışmaları önemsiyorum ve destekliyorum” dedi.



“Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi olması gereken seviyede değil”



TABA Derneği Genel Başkanı Ali Osman Akat, Yurt Dışı OSB Yatırımı Projesi ile Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi kurarak Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok artırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer almasını hedeflediklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Amerika ile Türkiye arasında ticari hacim şu anda yaklaşık 8 milyon Dolar ihracat ve 12 milyar Dolar ithalat… Bu rakam Amerika’nın uluslararası ticaret hacminde binde 4’lük bir yüzdeye tekamül ediyor. Amerika ile Türkiye arasında olması gereken ticaret hacmi bu seviyede değildir. Amerikalı firmalar nasıl ülkemizde yatırım yapmış ve büyümüşse biz de aynı şekilde Amerika’ya gidip, orada yatırımlar yapıp Türk markalarıyla pazarda daha büyük pay sahibi olmak istiyoruz. Amacımız kuvvetli bir platformda birleşip ticaret hacmimizi olması gereken seviyeye taşımak.”



“Doğru sistemi kurarsanız uluslararası pazarda kendinize yer bulabilirsiniz”



Amerika’nın en uygun olan ve en iyi imkanları sağlayan eyaletinde, Türk Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını belirten TABA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, “Dünyadaki, gelişmeleri iyi takip etmezseniz, teknolojik hareketlere aynı anda, aynı sistemde ayak uyduramazsınız ekonomik olarak büyüdüğünüzü zannedersiniz ama yerinizde patinaj yapıyor olursunuz. Çünkü 10 Dolar’a üretip 10 buçuk Dolar’a satmak için uğraştığınız bir ürün sizi büyüten ürün olmaz. Katma değeri yüksek uç ürünler sizi büyütür. Biz katma değeri yüksek uç ürünler yapabiliyor muyuz? Yeni yeni bazı dallarda ufak tefek ama bunlar da iç pazara yönelik. Bizim uluslararası pazarda da yere ihtiyacımız var. O pazara şu an ‘Made in Turkey” yazarak giremiyorsunuz. Çeşitli ambargolar var, finansa sıkıntılar var, uluslararası siyaset politika ilişkilerindeki gerginlikler var. Ama uluslararası itibar gören doğru sistemleri kurarsanız o zaman kendinize çok iyi yerler buluyorsunuz” diyerek Amazon’un kendi adına oluşturduğu alt yapı ve yazılımla, sistemi doğru kurup, pazarı doğru yönlendirdiğini; turizm sektöründeki en büyük pazarlama ağı Booking.com’un hiçbir acentası, oteli olmadan kurduğu sistemi örnek verdi.

Bayramoğlu, kurmayı planladıkları genel organize sanayide yatırım düşünen, kapasite artırmayı hedefleyen, yeni pazarlara açılmak isteyen, marka olma ideali olan ve heyecan duyan minimum 500 firmanın bir araya gelmesini hedeflediklerini söyleyerek, merkez ofiste yönetim binalarının haricinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren bankaların, danışman şirketlerin, yazılım şirketlerin birimlerinin olacağını, 365 gün daimi fuar alanında ise yatırım yapan firmaların ürünlerinin sergileneceğini belirtti.

2020 yılında görüşmeleri ve altyapı çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını açıklayan TABA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, “2025’te burada üretime başlayarak dünyada rol model olabilecek 7-8 milyar dolarlık bir yatırımı kaynak da kullanmadan çok güzel bir şekilde ortaya çıkartmış olacağız” dedi.



TABA-AmCham hakkında



TABA-AmCham, (Türk Amerikan İş İnsanları Derneği ve American Chamber of Commerce-ABD Ticaret Odası Temsilcisi), Türk ve Amerikan iş çevrelerine; ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş “KAMU YARARINA HİZMET” veren bir sivil toplum örgütüdür.