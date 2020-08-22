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Ekonomimizin güçlenmesi sevinçle karşılıyoruz

Ekonomimizin güçlenmesi, toplumumuzun refahı açısından umutla, sevinçle karşılıyoruz

Ekonomimizin güçlenmesi sevinçle karşılıyoruz

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de doğalgaz keşfine yönelik şu açıklamada bulundu: 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz rezervini, ülkemiz ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılıyoruz. 
Yıllardır ekonomimizin en önemli gündem maddesi enerji kaynağı olmuştur. Cari açığımızın da en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında, duyurusu yapılan doğalgaz rezervinin bu sorunumuza büyük ölçüde çözüm olacağı açıktır. 
Bu rezervin işletilmesi ile birlikte özellikle sanayimizin en önemli rekabet faktörü olan enerji maliyetlerine yapacağı katkı, bizleri önümüzdeki dönem adına çok daha umutlandırmaktadır. 
Bu kıymetli ekonomik değerin en kısa sürede ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının arttırılması yolunda değerlendirileceğine inanıyoruz. Bu rezervin ortaya çıkarılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”
 

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Bahçıvanİstanbul Sanayi OdasıRecep Tayyip Erdoğan
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