EMA’DAN YEŞİL TEKNOLOJİYE 25 MİLYON TL YATIRIM

Kurulduğu 1993 yılından bugüne pek çok sanayi kuruluşunun yatırım ve özel proses projelerinde çözüm ortağı olarak hizmet veren EMA Enerji A.Ş, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yatırımının temellerini attı.

EMA Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, mülkiyeti kendilerine ait olan 6 bin metrekare arazide yükselecek ve 4 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak yatırımın, toplamda 25 Milyon TL’ye mal olacağını belirtti.

Tesiste güçlü bir tasarım ve inovasyon altyapısı kuracaklarını vurgulayan Vatansever, “Tamamen yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği, enerji verimliliğinin sınırlarını zorlayan, dijital teknolojileri en verimli şekilde kullanan yenilikçi, akıllı ürün ve sistemler üretmek için yola çıkıyoruz” dedi.



65 KİŞİYE İSTİHDAM



Yatırımla birlikte, yirmi yıllık hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacaklarını da kaydeden Vatansever, 65 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen yatırımı, 2021 yılı Haziran ayında devreye almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yeşil enerjiye geçiş, sıfır enerjili binalar, doğaya ve çevreye saygılı sistem ve teknolojilerin geleceği şekillendirmeye başladığına dikkat çeken Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:



“DEĞİŞİMİN PARÇASI OLAN KAZANACAK”



“Ülkemizin bu değişimi mevcut altyapısı, ürünleri ve iş yapma şekilleri ile yakalaması mümkün görünmüyor. Yeni teknolojilere, ürünlere ve iş yapma şekillerine ihtiyacımız var. Geleceğin ihtiyaçlarını bu günden gören firmalar, bu değişimin parçası olmaya başladılar bile. EMA olarak bu değişimden pay almak ve şirketimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilmek adına temeli atılan yatırımımız, bu yönüyle 20 yıllık bir hayalimizin ürünü olma özelliği taşıyor.”

Yatırımın temel atma törenine Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Başkanı Güray Korun, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkan Yardımcısı Alper Kalaycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören sonrasında yatırımın temeline ilk harcı Hüseyin Vatansever ve eşi Nursel Vatansever birlikte attı.



