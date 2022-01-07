En başarılı kadınlar ödülleri aldı ve  Birlikte Daha İyi Bir Gelecek dedi

Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER), Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni SALT Galata’da yapıldı. Bu yıl dördüncüsü yapılan etkinliğin ana sponsorluğunu Uyumsoft üstlendi. 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile hibrit olarak gerçekleştirilen etkinliğin “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” başlıklı oturumu Hepsiburada’nın destekleri ile gerçekleşti. Farklı kategorilerde başarılı kadın girişimcilere ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte Özlem Abacı ve ekibinin sahne performansları büyük ilgi gördü. Etkinliğe aralarında iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar ve akademisyenlerin yer aldığı isimler katıldı.

İş dünyasında kadın istihdamının desteklenmesi, kadınların iş hayatında aktif pozisyonda yer alması ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok ileri seviyelere taşınması konusunu önemsiyor. Bu yönüyle çalışma hayatında kadınların gücünü temsil ediyor. Çocukluğunun büyük bir bölümünde ise şirketin geleceğine, yönelik hayaller kurdu. Bu hayallerin her birinin birer başarı hikayesine dönüşmesine önemli katkılar sağladı.

Eğitim, çevre ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alarak, deştiğini esirgemedi. Başarılı çalışmalarından dolayı jüri üyelerimiz Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Sayın Sema Güral Sürmeli’yi ‘Başarılı Rol Model Kadın Ödülü’ ne layık gördü. Sema Güral Sürmeli ödülünü, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Sayın Tahsin Öztiryaki’nin elinden aldı

Zirve kapsamında ödül alan isimler şu şekilde

- Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü

- Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü

- Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü

- Demet Sabancı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- Hülya Gedik - İlham Veren Rol Model Kadın

- Ebru Dildar Edin - Çevreye Katkı Ödülü

- Sema Gürün - Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü

- Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı

- Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü

- Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın

- Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı

- Kübra Orakçıoğlu Kazan - İhracatta Performans Ödülü

- Aynur Çeşmeliler - Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü

- Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü

- Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü

- Nalan Kurt - Teknoloji ile Fark Yaratan Kadın Ödülü

- Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü

- Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü

- Feray Demir - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- Bedia Karadağ - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın

- Team Mostra (Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı), Elif Derya Başoğlu, `Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödü



