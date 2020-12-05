En beğenilen seçildi

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, Capital Dergisi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi oldu.

Araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın; “Öncelikle böylesine değerli bir araştırmada, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi olmaktan büyük mutluluk duyduk. Koleksiyonlarımız şık tasarımları, kalitesi ve rahatlığıyla tüketicilerimizden büyük beğeni topluyor. Biz de onların beklenti ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak için çalışıyoruz. Her yıl başarı çıtamızı daha yukarıya çıkarıyoruz. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin zor bir yıl geçirdiği bu dönemde, birçok marka yatırımlarına ara verirken Yataş Grup olarak, yatırım planlarımızdan ödün vermedik. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında mağazalaşma çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net karımızı yüzde 180 artırdık. 2021 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Yatırım planlarına da değinen Öztaşkın, sözlerine şöyle devam etti: “2021 sonuna kadar yurtiçinde Enza Home, Yataş Bedding ve Divanev markalarımızla 150 mağaza açma hedefimiz var. Yurtdışında ise mevcut 96 satış noktamıza yılsonuna kadar 13 yeni nokta daha eklemeyi planlıyoruz. Özellikle Divanev mağazalarımızın sayısını ciddi anlamda arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Yataş Bedding ile başladığımız e-ticaret yolculuğuna, mobilya markalarımızla da devam edeceğiz. 2021’in ilk çeyreğinde Enza Home, sonrasında da Divanev markalarımızın online satışını başlatacağız.”

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 yöneticinin katıldığı online anketle gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi.