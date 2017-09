En büyük fuarda Türk kahvesine OKKALI ilgi

Türk şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği tüketici elektroniği fuarı IFA 2017'de bu yıl Türk kahvesi, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Türk kahvesinin dünya pazarındaki payını artırmak için elektrikli kahve makinelerini tüketiciyle buluşturan Arzum, Berlin'de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara Türk kahvesi ikram etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve dünyanın en önemli ticaret fuarlarından biri kabul edilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2017'ye katılan Türk şirketleri, uluslararası arenada Türk ürünlerini tanıtmak ve pazarlama çalışmalarını yürütmek için mesai harcıyor.

Fuara Türkiye'den katılan şirketler arasında yer alan Arzum, elektrikli ev aletlerini sergilediği fuar kapsamında, dünyada bilinirliğini artırmak istediği Türk kahvesinin tanıtımına da ayrı önem veriyor.

Bu kapsamda hayata geçirdiği Türk kahvesi makinelerini IFA 2017'de de tüketiciyle buluşturan Arzum, Türk kahvesinin yerini Avrupa'da ve dünya pazarında genişletmek için çalışıyor.

IFA 2017'de AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arzum Okka ve Okka Minio'yu fuar kapsamında tanıttıklarını ve ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Teknolojinin günlük hayata etkilerine işaret eden Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Teknoloji öyle bir hale geldi ki, artık teknoloji olmayan ev aleti, mutfak kalmadı. Şu an 2017 IFA'da yenilikler akıllı ev aletlerine bir şekilde dokunuyor. Fuarın sektöre önemli etkisi var ve bizde Arzum olarak espressocuların arasında inatla bayrağımızı dalgalandırıyor, tüm dünyadan gelen katılımcılara Türk kahvesi ikram ediyoruz. Talep oldukça iyi.

Almanya kendi özelinde Türk kahvesini zaten tanıyan bir ülke. Çoğunluk aslında bizim kahvemizi biliyor, nereden nasıl alacağını ve nasıl yapacağını bilmiyor. Bu makineleşme, onların ihtiyaçlarına da çözüm oldu. Türk kahve makinemizi Almanya'da, Almanların kendi alışveriş yaptıkları yerlerde satıyoruz ve satışlardan gayet memnunuz."

- "Türk kahvesi, Türk lokumundan sonra dünyada en fazla bilinir olan değer"

IFA'nın Avrupa pazarındaki firmaların tüketicilerle buluşması adına önemli yer tuttuğunu söyleyen Kolbaşı, satınalma ve yeniliklerin tanıtılması adına katılımcı firmalar için önemli olduğunu söyledi.

Murat Kolbaşı, Arzum'un 250 çeşit ürünü olduğunu anımsatarak, "Elektrikli ev aletlerinde burada her türlü hizmet verebilecek olmamıza rağmen Türk kahvesi makinelerimiz Okka'lar ile ayrışmak hedefindeyiz. Bu ürünlere özel önem veriyoruz. Türk kahvesi, Türk lokumundan sonra dünyada en fazla bilinir olan değerimiz." ifadelerini kullandı.

Türk kahvesini tüm dünyanın tanıdığını anlatan Kolbaşı, kahve içme kültürünün dünyaya yayılması konusundaki eksikleri gidermek adına çalıştıklarını dile getirdi.

- "Dünyada Türk kahvesi biliniyor"

Kolbaşı, Türk kahvesinin insanların yaşam alanlarına dahil edilmesi için bir makine çözümünün son 10 yıl öncesine kadar bulunmadığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"O yüzden Okka ve Okka gibi makineler önemli. Bu makineler arttıkça, dünyada Türk kahvesi tüketimi de artacak, bunu net şekilde görüyoruz. Türk kahvesi biliniyor, bilinmeyen nasıl ve ne şekilde yapılacağı. Elektrikli Türk kahvesi makineleri tanışmamız 2002 yılı. 2002 yılında tüketiciye sunduğumuz cezve hızlı bir büyüme trendi aldı.

Sonra Türk kahvesinin fincana direk servis edilmesi için ciddi çaba harcadık ve Okka'nın özelliği bu. 2014 yılında çıkardığımız Okka, ilk defa Türk kahvesini fincana servis edebildi. Okka, kendi kendini yıkayabiliyor ve makinede ağır pişirme özelliği ile közde kahve tadını yakalayabiliyorsunuz. Bu kahve makinesi Türk kahvesinde istediğiniz her şeye cevap veriyor."

Okka Minio serisinde ise kahve taşma sorununu ortadan kaldırdıklarına işaret eden Kolbaşı, makineye koydukları sensör ile kahvenin taşmasını önlediklerini bildirdi.

- "Tüketicilerimizi zamandan tasarruf ettirmek için çalışıyoruz"

Kolbaşı, teknolojinin ev aletlerine entegrasyonun etkilerinden de bahsetti. Günümüzde tüketicilerin ulaşmak istedikleri ürüne ya da hizmete hızla ulaşmak istediğini dile getiren Kolbaşı, artık tüketiciler için zamandan tasarrufun önemli olduğunu aktardı.

Elektrikli ev aletlerinin bu tasarrufu sağladığına dikkati çeken Kolbaşı, zaman kaybının önüne geçmek ve aynı kalitenin her seferinde tüketiciye verilmesi adına bu teknolojilerin kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığını anlattı.

Kolbaşı, "Tüketicilerin yaşam alanlarında nasıl zamandan tasarruf ettirebiliriz, hayatlarını nasıl renklendirebiliriz diye çalışıyoruz. Okka 2014'den beri, Okka Minio 2017 Ocak'tan beri pazarda ve tüketicilerden yoğun talep görüyor." dedi.

- "Avrupa elektrikli ev aletlerinde Türkiye'yi daha iyi tanır hale geldi"

Kolbaşı, şirket olarak tüketici ihtiyacına cevap vermeye odaklandıklarını belirterek, bu anlamda gelen talep ve önerilerin kendileri için çok önemli olduğunu, tüketicilerin beklentilerine cevap vermek üzere ürün geliştirdiklerini söyledi.

Avrupa'nın elektrikli ev aletlerinde Türkiye'yi daha iyi tanır hale geldiğini vurgulayan Kolbaşı, Türkiye'den çıkan markaların dünyada önemli pazar payına ulaştığını söyledi.

Murat Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Mutfak kültürümüzü dışarıya taşımamız lazım. Türk kahvesi bilinirken, bunun makinesini de bir Türk'ün yapmış olması dünyada kabul görüyor. İhracat bakımından Arzum'da kilogram başı ihracatımız ortalama 8-9 dolar civarındayken, Okka'nın kendi kilogram başı ihracatı 30 dolar ve bu şekilde 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu katma değer ihracatımız için önemli. Okka tek başına toplam ihracatımızın yarısını oluşturuyor.

Okka'da en çok ihracatı şu ana kadar Ortadoğu ülkelerine yapsak da, Doğu Avrupa ülkeleri son dönemde ilgililer. Türk kahvesi makinemiz Okka'da en uzak ihracat noktamız Avustralya ve Endonezya. Bunun yanı sıra ABD ve Kanada'ya da Okka'yı gönderiyoruz. Chicago'daki fuarın lideri bizim için Okka ve orada oldukça başarılı işler yapıyoruz. İşin özeti aslında, Türk kahvesinin dünyada kabul gördüğünü gördük ve onun üzerine doğru strateji uyguladık."BERLİN (AA)