En çok İngiltere, İsrail ve Almanya'ya sattılar

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği 2,1 milyar dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir artış yakaladı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, “Sektör olarak ihracatımızı bu dönemde daha da yukarı seviyelere çektik. Amacımız sürdürülebilir ihracatla ülke ekonomimize katkı sağlamak.” dedi.

Türk Yapı Malzemeleri Sektörü 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir artış yakaladıklarını vurguladı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK, İSRAİL VE ALMANYA’YA

Sektör verilerini değerlendiren Urfalılar, “Sektör olarak ihracatımızı bu dönemde daha da yukarı seviyelere çektik. Amacımız sürdürülebilir ihracatla ülke ekonomimize katkı sağlamak. Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 2,1 milyar dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir artış yakaladık. Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke sırasıyla Birleşik Krallık (İngiltere), İsrail ve Almanya oldu. Sektör olarak 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12’lik bir artış yakaladık.” dedi.

Urfalılar ayrıca 2021 yılı Şubat ayında 191 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

AfCFTA VE TÜRK YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Afrika Birliği, bünyesindeki üye devletlerin 54 tanesiyle birlikte ortak problemlerine hep birlikte çözüm getirebilmek amacıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanı olacak AfCFTA (African Continental Free Trade Area) antlaşmasına imza attılar. Antlaşma kapsamında ortak bir pazar oluşturmak, kıta ülkeleri olarak entegrasyonu sağlamak, işgücünün serbest dolaşımı ve ülkelerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacındalar. Afrika kıtasındaki birçok ülke gelişme aşamasında oldukları için altyapı yatırımlarına ihtiyaç hat safhada, bununla birlikte dünyada en hızlı nüfus artış hızına sahip kıtası olması bakımından da konut ihtiyacı kaçınılmaz. Dünya inşaat sektörünü domine eden ülkelerden birisi olarak son 20 yılda bu kıtadaki ihtiyacı görüp buradaki yatırımlarımıza hız verdik. Ancak inşaat sektöründeki en büyük rakibimiz Çin’de aynı şekilde bu pazarı gördü ve onlar da yatırımlarına hız verdi. Bununla birlikte Çin’e karşı kullanabileceğimiz önemli kozumuz var. Öncelikle Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle geçmişten gelen bir kültürel bağı var ve Türkiye bölgede vahşi kapitalist ve emperyalist olarak değil dost ülke olarak tanınıyor. O sebeple bölgenin ülkemizdeki tanıtımı daha iyi yapılıp ülkemiz firmalarının Afrika’ya yönlendirilmesi ve antlaşmayla birlikte oluşacak yeni pazarlardan büyük paylar elde etmemiz gerekiyor. Bu konuda İDDMİB olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Bölgenin tanıtılması ve fırsatların firmalarımıza doğru anlatılabilmesi amacıyla bölgede etkili olan kurumlarla ortak webinarlar ve sanal satın alma heyetleri planladık. Önümüzdeki aylarda bu planlarımızı büyük bir imtina ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

NAVLUN FİYATLARI VE KONTEYNER KÜRESEL SORUN

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verilerini değerlendiren Urfalılar, “Açıklanan verileri bir önceki ayla kıyasladığımızda bir azalma gözlemlense de aslen artış trendi bütün olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Pandemi sürecindeki bütün olumsuzluklara rağmen son aylarda ülkemizdeki ekonomik istikrar ve iyileşmenin artması ile birlikte iyi bir artış trendi yakaladık. Ancak bu ayın geçen aya göre azalış göstermesinde dâhili sebepler değil daha çok harici sebepler başı çekiyor. Firmalarımızın bu dönemde yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi dolardaki düşüşe rağmen hammadde teminindeki güçlükler. Bu sürecin de en büyük sebebi navlun piyasasındaki küresel sıkıntı. Dünya çapında hem gemi seferleri hem de konteyner bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Pandemi ilk başladığında ticaretin aşırı yavaşlamasıyla birlikte gemi seferleri ve konteyner miktarları azaltılmıştı. Ancak en fazla hammadde ithal ettiğimiz Çin’in kendini çabuk toparlamasıyla birlikte Çin’den mal talebinde patlama yaşandı. Bununla birlikte navlun fiyatları astronomik rakamları gördü ne yazık ki. Bu sürecin yaza kadar devam etmesi bekleniyor.” diye konuştu.