En iyi İşveren ödülü aldı

En Büyük Değer “İNSAN“!

Başarılı iş hayatının iyi ve mutlu çalışanlarla mümkün olduğunu vurgulayan Siegwerk EMEA Ofset Mürekkepleri Başkan Yardımcısı, Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Mustafa Güler, “Great Place to Work® Enstitüsü gibi bir küresel otorite tarafından En İyi İşverenler arasında yer almak bizim için gurur verici. Bu başarı, Siegwerk Türkiye’nin ülkemizde en çok çalışılmak istenen şirketler arasındaki yerimizi sağlamlaştırarak sektörümüzdeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. 190 seneyi aşkın deneyimimiz 34 ülkede yaklaşık 5.000 personelimizle, dünyanın önde gelen baskı mürekkebi üreticilerinden biriyiz. Köklü geçmişimiz, deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz, en büyük değerin “insan gücü” olduğunu bize her gün hatırlatıyor. Bizler de bu bilinç doğrultusunda; her defasında her uygulamamızda, çalışanlarımıza bu yaklaşımımızı hissettirmeye azami özen gösteriyoruz. Böylece verimliliğimizi ve iş sonuçlarımızı, hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte yükseltiyoruz. Özverili, karşılıklı güven esası ile çalışmalarımızın sonucunda “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanına layık olmak, çalışanlarımızın memnuniyetinin ve bizlere duyduğu güvenin net bir göstergesi. Her zaman dediğimiz gibi “başarı, iyi ve mutlu çalışanlarla mümkün!” dedi.

Çalışanlarımız Hem Yol Arkadaşı Hem De Yol Göstericimiz

Başarılı iş hayatının, çalışan mutluluğu olduğunun altını bir kez daha çizen Güler, “Bizim için çalışma arkadaşlarımız hem yol arkadaşlarımız hem de yol göstericilerimiz. Şirket içerisinde gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anket çalışmaları ile çalışma arkadaşlarımızdan gelen talep ve geri bildirimlerden bir standart oluşturduk. Kararlarımız, hep beraber süzgeçten geçirilerek istek ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Her 2 yılda bir global olarak Siegwerk’in tüm lokasyonlarında, Insight Survey anket çalışmaları yürüterek aksiyon planları oluşturuluyor. Şirketimizde bu anketlere göre Türkiye’de 2021 yılı çalışan memnuniyetimiz %84’e yükseldi. Bu rakam bize çalışan mutluluğu ve bağlılığındaki önemin aşikar olduğunu ve bunun bir organizasyonun sağlığını ölçmek için en önemli göstergelerden biri olduğunu gösteriyor. Biliyoruz ki başarılı şirketler çalışan bağlılığını iyileştirme stratejilerini kurumsal hedeflerinden biri haline getirmişlerdir ve bu yaklaşımın ticari başarıyı etkilediğini görüyoruz. Bu öngörüyle iç iletişimimizde sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Örneğin doğum günü izinleri, işe yeni girenlere, evlenenlere, bebek sahibi olanlara hediyelerin gönderilmesi, çalışanların birbirleriyle daha fazla vakit geçirerek sosyalleşebilmesi için kulüpler organize edilmesi veya çeşitli turnuvaların düzenlenmesi gibi yaklaşımlarla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Hatta çalışanlarımızın yanı sıra onlarına ailelerine de sağladığımız destekler ile büyük bir aile olduğumuzun altını her fırsatta çiziyoruz. Düzenlediğimiz “Family Day“ etkinliklerinde çalışanlarımızın aileleri ile pikniklerin yapılması, pandemi döneminde tıbbi malzeme desteklerinin gönderilmesi, sigorta poliçesine eş ve çocukların da dahil edilmesi ve bu yıl uygulamaya geçen “Çalışan Asistan Programı“ ile hemen hemen her konuda uzmanlardan ücretsiz rehberlik sağlanması uygulamalarımızdan sadece birkaçı. Çünkü bir aile olmak iyi zamanda da, zor zamanda da birlik olmak, destek olmak anlamına geliyor. Siegwerk Türkiye’de bunu sağlamak için kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.“ dedi.

Ana Hedef: 2025’e Kadar En Çok Tercih Edilen Mürekkep Tedarikçisi Olmak

“Siegwerk Türkiye olarak belirlediğimiz ana hedef “saygın ve güvenilir bir iş ortağı olarak ambalaj mürekkebi iş kollarında 2025 yılına kadar en çok tercih edilen mürekkep tedarikçisi olmak ”. Bu hedefimize; çalışma arkadaşlarımızı, tüm süreçlere dahil ederek ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bir yandan Z jenerasyonu da yavaş yavaş iş hayatına katılmaya başladı ve onların sahip olduğu farklı yaklaşımlar da uzun zamandır gündemimizde. Değişen beklentileri dinlemek, anlamak ve çalışma hayatına ilişkin yeni yaklaşımlardan nasıl ilham alabileceğimiz üzerine düşünmek en önemli gündemlerimizden biri olarak yerini koruyor. Bu jenerasyonun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına onlardan aldığımız ilhamla politikalarımızı geliştiriyoruz. Sektörümüzde en çok çalışılmak istenen global şirketlerden biri olarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek kendi liderlerimizi şirket içerisinde yetiştiriyoruz. Ayrıca 30’dan fazla ülkede bulunmanın avantajını kullanarak, ülkeler arası yetenek transferlerini de oldukça destekliyoruz. Bu politika hem çalışanlarımızı hem de şirketimizi besliyor.“ dedi.