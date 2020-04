En iyi işverenler açıklandı

30 yılı aşkın süredir dünya çapında En iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, 2020’nin en iyilerini online platformlar üzerinden gerçekleştirdiği yayın ile açıkladı. Enstitü tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” araştırmasına bu yıl 200 şirket katıldı. Çalışan odaklı yönetim anlayışı ile yüksek kurum kültürüne sahip 51 şirket “En İyi İşveren” unvanı almaya hak kazandı. Çalışmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi Great Place to Work modelinde yer alan 5 boyut değerlendirildi. Ödüller, 20-50 Best Small Workplaces, 50-250, 250-500, 500–2.000, 2.000-5000 ve 5.000+ olmak üzere çalışan sayısına göre 6 kategoride verildi.

INSPARK, 20-50 Best Small Workplaces kategorisinde birinci oldu

En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde INSPARK birinci sırada yer alırken, SOLID-ICT ikinci sıraya yerleşti. Kategorinin üçüncüsü ise Kılınç Hukuk & Danışmanlık oldu.

50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Udemy göğüsledi

50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Udemy göğüslerken, ikinci GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., üçüncü Mercedes Benz Finansal Hizmetler oldu.

250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında Magna Seating yer aldı

250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında Magna Seating yer alırken, ikinci AbbVie, üçüncü Magna Exteriors & Magna Mirrors oldu.

500-2.000 çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinin birincisi sahibinden.com

Çalışan sayısı 500-2.000 olan şirketler kategorisinde sahibinden.com birinci oldu. Kategorinin ikinci sırasında DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. yer alırken ESBAŞ – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. üçüncü sıraya yerleşti. ESBAŞ, aynı zamanda ilk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan Ege Bölgesinin En İyi İşvereni ödülünün de sahibi oldu.

2.000-5.000 çalışan sayısında ilk sırayı Hilton aldı

2.000-5.000 çalışan sayısı kategorisinin lideri Hilton olurken, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ikinci, Penti üçüncü oldu.

Kuveyt Türk, 5.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin lideri oldu

5.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin birincisi olan Kuveyt Türk Katılım Bankası, Finans’ın En İyi İşvereni unvanı da almaya hak kazandı. Kategorinin ikincisi ise Turkcell Global Bilgi oldu.

Özel ödüller de sahiplerini buldu

Magna Seating, Magna Exteriors & Magna Mirrors ve Udemy; değerler, inovasyon, finansal büyüme, liderlik etkinliği, insan potansiyelini maksimize etme ve güven gibi 6 temel bileşenin analizi ile oluşan “Great Place to Work For ALL” özel ödülüne layık görüldü. Şirketlerin işveren markalarının çalışanları tarafından değerlendirildiği çekme, tutma ve bağlama skorlarının değerlendirilmesi ile oluşan EVP Index Özel Ödülü; Magna Seating, Zurich Sigorta, Organik Kimya, Novartis İlaç ve GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş şirketlerine verildi.

“İnovasyon & Dijital Dönüşüm” özel ödülü Organik Kimya’nın

“Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü AbbVie, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Udemy, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., “İnovasyon & Dijital Dönüşüm” özel ödülü Organik Kimya tarafından alındı. GSK Türkiye “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Magna Exteriors & Magna Mirrors “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülünün sahibi oldu.

Novartis İlaç, Best Women Workplaces özel ödülünü aldı

Best Women Workplaces özel ödülleri de sahiplerini buldu. Kadın çalışanlar için en iyi işyerleri sıralamasında lider Novartis İlaç olurken, AbbVie ikinci, sahibinden.com üçüncü sırada yer aldı.

2020 Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesi:



20-50 Best Small Workplaces

1. INSPARK

2. Solid-ICT

3. Kılınç Hukuk & Danışmanlık

4. Artemis Arıtım

5. Vektör Barkod ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

6. Kolay İK

7. Artistanbul

8. Borlease Otomotiv A.Ş.

9. Opteamist Turizm & Organizasyon

10. Gün + Partners

11. Zoetis Türkiye

12. Deriş

13. DEMSAY ELEKTRONİK SAN. TİC. AŞ.

14. Denge Kimya ve Dena Boya

15. CPP Group Türkiye

16. Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

50-250 çalışan sayısı kategorisi

1. Udemy

2. GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

3. Mercedes Benz Finansal Hizmetler

4. SC Johnson

5. MAGNA Gümrük Müşavirliği

6. Viessmann Manisa Isı Teknolojileri San. & Tic. Ltd. Şti.

7. Architecht Bilişim

8. Toyota Plaza Aktoy

9. Astellas ilaç Türkiye

250-500 çalışan sayısı kategorisi

1. Magna Seating

2. AbbVie

3.Magna Exteriors & Magna Mirrors

4.Organik Kimya

5. Novartis İlaç

6.AstraZeneca Türkiye

7.Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.Ş.

8.Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

9. Zurich Sigorta

10. Nielsen

11. Ray Sigorta Vienna Insurance Group

12. Novo Nordisk Türkiye

13. Döhler Gıda

14. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama

15. Volkswagen Doğuş Finans

500-2.000 çalışan sayısı kategorisi

1. sahibinden.com

2. DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

3. ESBAŞ – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

4. GSK Türkiye

5. Tavuk Dünyası

6. Assan Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

7. Esan Eczacıbaşı Endüstiyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.Ş.

2.000-5.000 çalışan sayısı kategorisi

1. Hilton

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Penti

5.000+ çalışan sayısı kategorisi

1. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

2. Turkcell Global Bilgi

Özel Ödüller:

İş-Yaşam Dengesi: Udemy

Yaşam Boyu Öğrenme: AbbVie

Diversity: GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

İnovasyon & Dijital Dönüşüm: Organik Kimya

Çalışan Sağlığı ve Esenliği: Magna Exteriors & Magna Mirrors

Toplumsal Paylaşım: GSK Türkiye

Best Women Workplaces:

1. Novartis İlaç

2. AbbVie

3. sahibinden.com

Great Place to Work For All:

1. Magna Seating

2. Magna Exteriors & Magna Mirrors

3. Udemy

EVP Index:

1. Magna Seating

2. Zurich Sigorta

3. Organik Kimya

4. Novartis İlaç

5. GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi’nin En iyi İşvereni Özel Ödülü:

ESBAŞ – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.



Sektör Özel Ödülleri:

Finans'ın En İyi İşvereni: Kuveyt Türk Katılım Bankası

IT'nin En İyi İşvereni: Udemy

Pharma’nın En İyi İşvereni: AbbVie

Üretim’in En İyi İşvereni: Magna Seating

Profesyonel Hizmetler’in En İyi İşvereni: Magna Gümrük Müşavirliği