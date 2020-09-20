En iyi roketçiler belirlendi

Gençlerin yerli ve milli üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesini teşvik etmeyi amaçlayan Roketsan’ın desteğiyle gerçekleşen Roket Yarışması’nın kazananları belli oldu. Pamukkale Üniversitesi Hazar Roket Takımları, iki yıl üst üste birinci olma başarısını gösterdi.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gençliğe yatırımını sürdüren Roketsan’ın, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla sponsorluğunu üstlendiği Roket Yarışması’nın kazananları açıklandı. Sonuçlara göre, Pamukkale Üniversitesi’nden Hazar Roket Takımları hem yüksek hem orta irtifa kategorilerinde birinciliği elde etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada da yüksek irtifa kategorisinde birinci olan Hazar Roket Takımları; yüksek irtifa kategorisinde “En İyi Tasarım” ödülünün de sahibi olarak, toplamda 3 ödülle Roket Yarışması’nı tamamladı.

Yüksek irtifa kategorisinde Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı ise ikinci olma başarısını gösterirken, orta irtifada Yıldız Roket Takımı ikinci, YTÜ SİTARE takımı üçüncü oldu. Alçak irtifa kategorisinde ise Tanyeli Roket Takımı birinciliğe ulaşırken, Anadolu Roket Takımı ikinci, Vefa İnsansız Sistemler Takımı ise üçüncü oldu. Yarışmada, “En İyi Takım Ruhu” ve “En İyi Tasarım Ödülü” başlıklarıyla da takımlar kategorilerine göre ödüllendirildi. “En İyi Takım Ruhu” ödülüne Halley’in Çırakları, Çelikyay Uzay ve Havacılık Takımı ile Nebula Roket Takımı layık görülürken, “En İyi Tasarım” ödülünü ise Hazar Roket Takımları’nın yanı sıra Anadolu Roket Takımı ile Maverik Roket Teknolojileri Takımı kazandı.

Murat İKİNCİ: “Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Aksaray’da bulunan Tuz Gölü’nde, 2-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması sırasında gençleri yalnız bırakmayan Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ, kazanan takımları tebrik ederek “Güçlü Türkiye vizyonunda yarınların mühendislerini kazandıran bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘Denizlerin altından uzaya kadar milletimize hizmet’ misyonuyla hareket eden Roketsan Ailesi olarak, gençlerimizi desteklemeye her zaman devam edeceğiz” dedi.

516 takım başvurdu, 82’si yarıştı

Bu yılki yarışmaya başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım; alçak, ortak ve yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üzeri yük taşıyan roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri istendi. Yarışmada, kategorisinde birinci gelen takım 50 bin TL, ikinci gelen takım 40 bin TL, üçüncü gelen takım 30 bin TL ödül kazandı. Kazanan takımlar, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST kapsamındaki törenle ödüllerine kavuşacak.

Roketsan Hakkında

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması” amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur. Roketsan, Dünya Savunma Devleri Listesinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.