30 Milyar USD’ye varabilecek bu pazar istihdam ve ekonomik kalkınmada sağlayacak

Tasarrufu ile yatırımını ödeyen finans modeli olan “Enerji performans sözleşmesi” ve enerji verimliliği yatırımları ülkemizde de her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. Enerji verimliliği finansmanı için birçok yöntem var diyen MÜSİAD Enerji Yönetimi ve Maden Komitesi Başkan Yardımcısı, Enerji Verimliliği Uzmanı, ZeroBuild Forum Danışma Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, “Enerji performans sözleşmeleri, enerji finansman uygulamaları Avrupa ve Amerika’da uygulanıyor. Türkiye için en iyi örnek ise Almanya. Türkiye’de devlet, özel sektör, finans kuruluşları ve işin uygulayıcıları bir ortak modelin içinde olmalı. Nihayetinde son kullanıcı bu işten fayda sağladığı gibi 30 Milyar USD’ye varabilecek bu pazar istihdam ve ekonomik kalkınma da sağlayacak. En iyi yatırım aracı enerji verimliliği. Bahsettiğimiz enerji odaklı yatırımlar, yatırımı kısa sürede geri ödeyen modellerdir. Örneğin atık ısı uygulamalarında yatırdığınız maliyeti tasarrufu ile 1 yılda geri kazanabiliyor ve her yıl aynı kazancı elde edebiliyorsunuz.” dedi.

Finans sektörü katalizör olacak, sıfır enerji binalara dönüşüm hızlanacak

Ülke ekonomisi, birey ekonomisi, enerji tasarrufu ve çevre için kaçınılmaz olan sıfır enerji binalara dönüşümde, finans sektörünün katalizör olacağını belirten Altuğ Karataş, “Finans sektörü enerji verimliliğindeki bu potansiyeli tam olarak görebilirse pazar bir an da 5-10 katına çıkabilir. EPS (Enerji Performans Sözleşmeleri) Türkiye’de henüz çok yeni, finans sektörünün ve yatırımcıların ilgisini çekiyor, mevcutta EPS ile fonlanan proje sayısı yok denecek kadar az ama önümüzdeki dönemde büyük potansiyel var. Şu ana kadar uygulanmış irili ufaklı 30 yakın proje var ama kamu binalarında EPS hayata geçtiğinde bu rakamlar inanılmaz bir hızla aratacak. Tasarrufu ile yatırımını ödeyen, son kullanıcının cebinden para çıkmayan bir modelle sıfır enerji binalara dönüşümü hızlandırabiliriz. Bugüne kadar enerji performans sözleşmeleri özelinde yapılan yatırım milyon dolarlar seviyesinde iken önümüzdeki 5-10 yıl içinde milyar dolarla konuşulacak. Hedeflenen ya da öngörülen yatırımlar ile ithalata ödediğimiz rakam azalacak, enerji israf olmayacak, dolayısıyla ülkemizde kişi başına düşen gelire kadar olumlu yansıma olacaktır. EPS yapı ve enerji sektöründe değişime de neden olacak, mekanik ve inşaat sektöründe malzeme, işçilik mühendislikte ciddi artışlar yaşanacak, yeni bir ekonomik kol doğacaktır.” dedi.

Bu yıl “Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” sloganı ile düzenlenecek olan ZeroBuild Forum’20’de, enerji finansmanı ve ekonomisi konusunda; “İş’in Geleceği ve Sürdürülebilir Ekonomi”, “Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı”, “Sıfır Enerji Ekonomisi”, “Sıfır Enerji Binalar ve Kamu Yaklaşımları” gibi birçok oturum gerçekleştirilecek.

Oturumlarda enerji finansmanı ve enerji performans sözleşmesinin, ülke ekonomisine, birey kazanımına olumlu yansımaları ön planda olacak, dünyadan başarılı örnekler yerli ve yabancı fikir önderleri tarafından aktarılacak.

www.zerobuild.org sayfasından yapılacak ücretsiz kayıt ile 23 - 27 Eylül tarihleri arasında takip edilebilecek ZeroBuild Forum’20’de 40’a yakın oturumda 100’e yakın sunum ile en yeni bina deneyimi sunulacak. Forum, anında simultane hizmeti ile İngilizce veya Türkçe olarak takip edilebilecek.



