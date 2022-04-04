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En Mutlu İşyeri ödülü Doğanlar Mobilya Grubu'nun oldu

Doğanlar Mobilya Grubu Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırmasında, mobilya sektöründe birinci oldu.

En Mutlu İşyeri ödülü Doğanlar Mobilya Grubu'nun oldu

Doğanlar Mobilya Grubu, akademisyenler ve danışmanlar tarafından kurulan bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi olan Happy Place To Work’ün gerçekleştirdiği araştırma sonucunda “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” seçildi. 100 farklı sektörden en mutlu 100 şirketin yer aldığı araştırma kapsamında, aday şirketlerin insan kaynakları birimleri, bağımsız bir bilim kurulu tarafından incelenerek değerlendirildi. Şirketlerin çalışanlarına 14 sorudan oluşan “wellbeing anketi” gönderilerek değerlendirmeler yapıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: Bir şirketin başarısında çalışan mutluluğu esastır.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir işyerinin başarısında ve mutluluğunda yöneticiler gibi çalışanlarında önemli bir rolü vardır. Biz Doğanlar Mobilya Grubu olarak, oluşturduğumuz kurum kültürünü, değerli çalışanlarımız sayesinde taçlandırmış olduk. Bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik etmek isterim.” şeklinde konuştu.

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Doğanlar Mobilya GrubuDoğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan
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