Ericsson, Telstra ve Intel'den uçtan uca 5G çağrısı

Ericsson (NASDAQ: ERIC), Telstra ve Intel, Telstra'nın Avustralya'nın Gold Coast şehrindeki 5G İnovasyon Merkezinde bulunan bir ticari mobil ağdaki ilk uçtan uca yalın olmayan 5G (non-standalone) 3GPP veri çağrısını, birden fazla tedarikçili bir ortamda başarıyla tamamladı. Şirketler böylece 5G'yi laboratuvardan çıkarıp, gerçek dünyadaki bir mobil ağ ortamına taşımayı başarmış oldular.



Bu, gerçek anlamda ticari bir 5G ağ çağrısı için birden fazla şirketten alınması gereken temel bileşenleri bir araya getirerek, 3,5GHz bandı üzerinden gerçekleştirilen ilk çağrı oldu. Çağrı için, Telstra'nın 5G yalın omayan (NSA) ticari ağı, lisanslı 3,5GHz ticari bandı, Ericsson'ın ticari 5G NR radyo 6488'i, 5G EPC için dijital işlemci ünitesi (baseband) ve paket şebekesine (packet core), kişisel bir Telstra SIM kartı ve NR UE için Intel® 5G Mobil Deneme Platformu kullanıldı.

Bu yeni dönüm noktası, Ericsson ve Intel ile birlikte Telstra ve bu alana erken giren diğer 5G hizmet sağlayıcıların, Stockholm’deki Ericsson Laboratuvarı’nda 6 Temmuz'da gerçekleştirdikleri veri çağrısının hemen ardından gelerek, ticari 5G ağlarını yaygınlaştırma çabalarına hız kazandırdı.



Telstra'nın Ağ Grubu Genel Müdürü Mike Wright, "Bu 5G uçtan uca veri çağrısını kendi kişisel SIM kartımı kullanarak Telstra'nın mobil ağı üzerinden yapabiliyor olmam, bir servis sağlayıcısı olarak gerçek dünyada tam anlamıyla “gerçek” bir 5G çağrısı yapmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Telstra için 5G anlamında gerçekleştirilen bir başka ilki gösteriyor." şeklinde konuştu ve ekledi: "Avustralya'da 5G'yi ticari olarak hayata geçirebilmek için küresel standartları belirleyen kurumların yanı sıra küresel teknoloji şirketleri Ericsson ve Intel ile çalışmaya devam ediyoruz.”



Ericsson Başkan Yardımcısı ve şirketin Ağlardan Sorumlu Müdürü Fredrik Jejdling şunları söyledi: “5G'nin ticari olarak kullanımına sunulacağı günler çok yakın. Ortaklarımız Telstra ve Intel ile ilk ticari veri çağrısını yapmamız, 5G teknolojisini bir laboratuvarda test etmekten, bir ticari ağ ortamında test etmeye geçme konusunda ne kadar hızlı ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor. 5G iş alanlarına açık ve Ericsson müşterilerine bu konuda yardımcı oluyor.”



Intel Nesnelerin İnterneti ve Sistem Mimarilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yeni

Jenerasyon ve Standartları Genel Müdürü Asha Keddy ise şunları belirtti, “Ericsson ve Telstra ile birlikte Intel, Telstra'nın ağında kurulan ticari altyapı üzerinde gerçekleştirilen ilk 5G veri çağrısının ortaya koyduğu gibi, 5G teknolojisi alanında sahip olduğu güçlü teknik yetkinliği sergilemeye devam ediyor." ve ekledi, “Intel, Telstra'nın, tüketicilere güçlü, düşük gecikme süreli ve yüksek bant genişlikli güçlü deneyimler sunacak olan planlanmış 5G ticari lansmanından önce, 5G testleri ve çok kullanımlı senaryolar konularında işbirliğine devam edecek.”

Bu ticari veri çağrısı, Telstra'nın Avustralya'daki ağ liderliğini sürdürmek ve müşterilerine gelecek nesil mobil teknolojilerle buluşturmak için yaptığı atılımlarda gelinen son aşamayı temsil ediyor. 5G'nin ilkleri:

Telstra'nın lisanslı 5G Band 42 (3.5 GHz) ve 4G Band 1 bandı (2100 MHz)

Telstra perakende SIM kartı

Ericsson’ın NFVi - 5G dilimi üzerinde çalışan Ericsson sanallaştırılmış 5G paket şebekesine (cMME ve vEPG) ağ bağlantısı yapıldı. 5G dilimi; taşıma (backhaul), kullanıcı doğrulama, faturalama ve sağlama (provisioning) gibi diğer işlevleri destekleyen mevcut Telstra mobil ağına bağlandı.

5GNR UE için, eski sürüm bir 3GPP Rel15 Intel 4G modülü ve bir 5G NSA uygulamasıyla çalışan Intel® 5G Mobil Deneme Platformu

Ericsson, Telstra ve Intel, Telstra'nın 2019 yılı başında beklenen 5G ticari ağ lansmanından önce çoklu kullanım alanlarına dayalı 5G testleri yapmaya devam edecek.5G veri çağrısı, Telstra'nın yalın olmayan 5G (NSA) destekli ticari ağı üzerinden aşağıdaki bileşenler kullanılarak gerçekleştirildiEricsson'ın, Baseband 6630, AIR 6488 ve 4G / 5G sistem yazılımından oluşan baz istasyonu