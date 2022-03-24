Erken Hasat Lezzeti Anadolu Sofrası’na Taşındı

Geyikli Bölgesi’nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Olivoyage Zeytinyağları markasının kurucusu Oya Zingal ve Anadolu’nun geleneksel yemeklerini orijinal reçeteleri ile yaşatan Sade Beş Denizler’in kurucularından Şef Deniz Şahin, ölmez ağacın eşsiz lezzetini Anadolu Sofrası’na taşıdı. Oya Zingal ve Deniz Şahin’in ev sahipliğinde Sade Beş Denizler Nişantaşı’nda 23 Mart’ta gerçekleşen “Anadolu Sofrasında İlk Hasat Lezzetleri” etkinliğinde gastronomi dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Geleneksel lezzetlerin sunulduğu bu özel sofrada konuklar Anadolu’nun sır lezzetlerinin hikayelerini mutfak kültürü araştırmacısı ve yazar Adnan Şahin’den dinlediler.

Şef Deniz Şahin’in sihirli dokunuşları ve Olivoyage İlk Hasat Filtresiz Natürel Sızma Zeytinyağı ile hazırlanan Anadolu Sofrasında; Acuka, Çerkes tavuğu, Fellah köftesi, Teretür, Limonlu beyinli gerdan, Çağla piyazı, Yoğurtlu taze bakla, Lahanada midye salma, Zeytinyağlı enginarlı yaprak sarma, Dil söğüş, Yer fıstıklı fırında enginar, Düşük ısıda pişmiş Kırklareli kuzusu ve Vakfıkebir tereyağı ile lezzetlendirilmiş Anadolu buğdayları ile pilav servis edildi.

Anadolu sofrasına Olivoyage’dan sihirli dokunuş!

Şef Deniz Şahin’in hazırladığı, profesyonel mutfaklarda görmeye pek alışık olmadığımız, Anadolu’nun dört bir köşesinden geleneksel lezzetler, bu kez Ekim ayının ilk haftalarında elle toplanan organik zeytinlerden elde edilen Olivoyage Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı’nın sağlıklı ve leziz dokunuşuyla taçlandı. Resmi coğrafi işaret onayını alan Çanakkale Geyikli bölgesine özgü Geyikli Zeytinyağı markası Olivoyage ile Türkiye’yi dünyada temsil edecek bir marka olma hedefinde olduklarını belirten Oya Zingal, Türkiye’nin çok kültürlü ve zengin mutfak kültürünü öne çıkaran özel projeler geliştirmenin mutluluk verici olduğunu söylüyor. Oya Zingal, “ Zeytin benim için büyük bir aşk ve birlikte değer üreteceğimiz, işini aşkla yapan Türk gastronomisinin önemli isimleri ile özgün projelere imza atmaya devam edeceğiz. Anadolu’nun zengin mutfak kültürüne saygı dolu bir selamlama niteliğinde olan bu özel gecenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum” dedi.

Şef Deniz Şahin: “Olivoyage Anadolu Soframızı taçlandırdı”

Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinin orijinal reçeteleriyle profesyonel mutfak koşullarına uygulanarak yaşatıldığı Sade Beş Denizler’in kurucularından Şef Deniz Şahin “Türkiye, tek başına ne sıradan bir Avrupa ne Orta Doğu ve ne de bir Akdeniz ülkesi. Türkiye, aynı anda Avrupalı, Balkanlı, Karadenizli, Kafkasyalı, Orta Doğulu özellikleri taşıyan yegâne özgün ülke konumunda.” diyor. Pişirdiği özün yemekler ile Beş Denizler Coğrafyası’nın lezzet sırlarına yolculuk yaptıran Şahin, mutfağında kullandığı hemen hemen tüm malzemeleri yerinden, yöresinden ve yerel üreticilerden temin ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen zeytin yağlarını zaman zaman denediğine değinen Deniz Şahin Geyikli bölgesinin zeytinyağlarının bir başka olduğunu düşünüyor. ”Bu akşam Anadolu Sofrası başlığı ile çok özel bir menü oluşturduk. Olivoyage’ın İlk Hasat Filtresiz Natürel Sızma Zeytinyağı bu özel lezzetlere mükemmel bir dokunuş oldu. Mutfak geleneğimize saygıda kusur etmemek en önemli odağım. Her zaman “gerçek” ve “saf “ ürünler ile pişirmekten yanayım. Oya hanımın özenli üretimi olan Olivoyage ile buluşmaktan bu sebeple de çok memnunum .” dedi.