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Eroğlu Gayrimenkul’de yeni atama

Eroğlu Gayrimenkul Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü görevine Hakan Genç atandı. 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle göreve başlayan Genç, son olarak Artaş İnşaat’ta Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Eroğlu Gayrimenkul’de yeni atama
1984 Almanya - Heidelberg doğumlu Hakan Genç, Almanya Darmstadt Üniversitesi Dijital Medya Bölümü’nden mezun oldu. Almanya’da United Film’in Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, Türkiye’ye dönüş yaptı. Gayrimenkul sektöründeki kariyerine 2014 yılında DKY İnşaat’da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak başladı. Genç, iyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor.

Konut, alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul alanlarında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Eroğlu Gayrimenkul’un bugüne kadar Sarıyer, Beylikdüzü, Ümraniye, Merter, Kâğıthane, Florya, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Seyrantepe, Tekirdağ, Antalya ve Bursa’da gerçekleştirdiği projelerin toplam büyüklüğü 2,6 milyon metrekareye ulaşıyor. Eroğlu Holding’in tekstil sektöründeki deneyiminin inşaat ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarına da yol gösterici olmasıyla Eroğlu Gayrimenkul, yeni projeler geliştirmeye ve inşaat sektöründe kaliteyi yükseltmeye devam ediyor.
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Eroğlu GayrimenkulHakan Genç
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