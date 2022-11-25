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Erzurum’a üretim tesisi

İç giyim sektörünün lider markalarından Yeni İnci, 2022 yılını yeni bir yatırımla kapatıyor. 2022 yılının başından bu yana agresif büyüme stratejisiyle sektörde öncülüğü bırakmayan Yeni İnci, Anadolu’ya yatırımlarına devam ediyor.

Erzurum’a üretim tesisi

Kaliteyi ve çeşitliliği önceliklendiren ve iç giyim sektörünün lider markalarından olan Yeni İnci, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yıllık yaklaşık 6 milyon adet üretim hacmi ve satış adedi ile Türkiye’de iç giyim sektörünün yüzde 35’ini yöneten Yeni İnci, 2022 yılını yeni bir yatırımla kapatıyor.

Eylül ayında Gaziantep’te üretim tesisi kurarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayan Yeni İnci, şimdi de Erzurum’da üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı. Anadolu’daki talepleri karşılamak üzere faaliyete alınacak olan yeni üretim tesisinin fizibilite çalışmaları tamamlandı. 2023’ün ilk çeyreğinde hayata geçmesi planlanan tesisle üretim kapasitesi yüzde 15 artacak.

Anadolu’nun yükselen bir değer olduğunu belirten Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan; ‘Anadolu’nun çok büyük bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Tüm markaların buraya yatırım yaptığını ve yapacağını biliyoruz. Biz de Yeni İnci olarak buradaki istihdama ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla üretim tesislerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Erzurum’daki fizibilite çalışmaları tamamlandı, en kısa zamanda üretime başlayacağız. 2023 yılında da Anadolu’ya yatırım yapmayı hedefliyoruz.’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni İnciFurkan Atakan
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