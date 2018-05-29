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Esenyurtlu iş adamları ESİDER iftarında buluştu

Esenyurtlu iş adamları ESİDER iftarında buluştu
Sanayici ve işadamlarını  desteklemek, üretim ve kent kavramlarını bütünleştirmek vizyonu ile yola çıkarak çözüm önerileri sunan  ESİDER ( Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği) , 24 Mayıs Perşembe günü sanayici ve iş adamlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

 İftar yemeğinde konuşma yapan  ESİDER Başkanı Fevzi Toralsan: “Biz bu ülke vatandaşlarına düşen en önemli görev yaptığımızı iyi yapmak, inançla en iyisini yapmaktır.  Dünyanın acımasız rekabet anlayışı içinde uzun vadeli düşünerek fabrikalarımızda işveren, mühendis, işçi demden el birliği içinde önce en iyi ortamı, sonra en iyi ürünü üretmek için yekvücut olmalı; bu ülkenin parçası olan her noktada,   kamuda,  sanatta,   siyasette her türlü fikir ve görüş ayrılığını saygı ile karşılayarak aklen, vicdanen en iyisini başarmalıyız.Bunu da ancak birbirimize yakın durarak,   tanıyarak,   sevip, saygı duyarak,    elele vererek,    bir birimize güç katarak yapmamız mümkündür” dedi.
 
Zaman gönül birliği içinde el ele olma zamanıdır
 
ESİDER olarak gönülleri kaynaştırma fırsatları yaratmak için  kendilerini  yükümlü ve sorumlu hissettiklerini belirten  Toralsan: “ESİDER olarak sadece üyelerimiz değil,  bölgenin tüm sanayicileri, iş adamları, yöneticilerimiz, eğitimcilerimiz, hekimlerimiz ile dostça,    samimi ortamlarda tanışıp dostluklar,   işbirlikleri,    yeni ufuklar geliştirmeye çalışıyoruz.Refah ve kalkınmışlık için sanayi ve kentin, üretim ve insanın ayrılmaz bütünlüğü ilkesini savunduk hep.Bundan sonra da Esenyurt’umuzda yatırım yapmış arkadaşlarımızı bir araya getiren bir çatı olma misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi ve hep birlikte ilçemiz adına hayırlara vesile olacak birçok projeyi hayata geçireceğimizi ifade etmek isterim” dedi.
 
 
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