“Ev İşleri Hepimizin Elinde“ projesi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy yapılan bir araştırmada, kadınların yüzde 72'sinin ev işlerinin eşler arasında eşit paylaşılması gerektiği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Cif'in ev işlerinin üstlenilmesinde eşitlik ve aile bireyleri arasında sorumluluğun dengeli dağılımını vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği "Hepimizin Elinde" projesi, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Ev işlerinin yalnızca kadınların görevi olmadığına ve aile bireyleri arasında ortak sorumluluk alınmasının önemli olduğuna dikkat çekmeyi hedefleyen proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması gerektiğini de vurguluyor.

Toplantıda konuşan Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy, kadınların evdeki sorumluluklarının yanı sıra hayatın farklı alanlarında da var olmak istediğini ifade etti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Sosyal medya ve diğer içerik platformlarında yaklaşık 4 yıllık bir süreye yayılan 500 bine yakın bireysel kanaat paylaşımını incelediğimizde ev işlerinin ana sorumlusunun kadınlar olarak algılandığını gördük. Eldeki verilere göre insanların yüzde 86'sı ev işlerini, yüzde 77'si temizliği, yüzde 79'u çamaşır yıkamayı, yüzde 69'u bulaşık yıkamayı, yüzde 72'si ise yemek yapmayı kadının görevi olarak tanımlıyor. Diğer bir araştırmamız ise kadınların yüzde 72'sinin ev işlerinin eşler arasında eşit paylaşılması gerektiğini düşündüğünü gösteriyor. Biz de bunu tercih eden kadınların sesini duyurmak için Arzum Onan'ın da desteğiyle 'Ev İşleri Hepimizin Elinde' diyoruz."

Proje elçisi sanatçı Arzum Onan ise şöyle konuştu:

"Merkezinde toplumsal cinsiyet eşitliğini barındırması, Cif'in bu söylemi üstlenmesi biz kadınlar için ziyadesiyle önemli. Bu dilin de bir heykel ile buluşması ayrıca anlamlı benim için. Ev işlerinin zihinlere sadece kadının görevi olarak yerleşen bu algısını 'Hepimizin Elinde' diyerek değiştirebiliriz. Kadın erkek ayırımı yapmaksızın ev işleri tüm aile bireyleri arasında dengeli bir biçimde pay edildiğinde kadın da üretime daha çok dahil olabilir. Cif'i toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan bu yolculuğunda destekliyorum. Herkesi sosyal medyada sesimiz olmaya, mesajımızı paylaşmaya çağırıyorum."

Proje için Arzum Onan tarafından tasarlanan kadın heykeli de ilk kez bu toplantıda sergilendi. Altı kolu ve dört bacağı bulunan kadın heykeli, ev işleri konusunda kendisinden beklenen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan gerçek üstü güçteki bir kadını temsil ediyor.