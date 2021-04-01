EVCİL Solar'a Yılın En İyi Çıkış Yapan Solar Enerji Şirketi Ödülü

Törende ödülünü alan Evcil, “Öncelikle, böylesine güzel bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 32 yıllık tecrübemizle, Türkiye elektrik taahhüt sektörünün lider firmaları arasında yer alıyoruz. 2. Kuşak yönetici olarak, firmamızı daha ileriye taşımak için yenilikçi adımlar atmaya, kalite çıtamızı doğru analizlerle en yüksek seviyede tutmaya devam etmek istiyoruz. Buradan, bizi bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK EKONOMİK BAĞIMSIZLIKTA ÖNEMLİ BİR ADIM

Güneş enerjisine yatırım yapmanın hem karlı hem de Türkiye’nin enerji politikaları için çok önemli olduğunu ifade eden Evcil, “Büyük potansiyellere sahip bir kaynak olan güneş enerjisi, sınırsız ve tükenmeyen bir enerji türü. Güneş enerjisinin kullanım alanları arasında ise doğrudan elektrik üretimi de mümkün. Türkiye’nin coğrafi koşulları dikkate alındığında diğer santrallerden farklı olarak güneş sistemlerinin küçük ya da büyük kapasiteler ile her yere kurulabilme şansı var. Günümüzde, enerjide olan bu bağımsızlık ekonomik bağımsızlık için en önemli adımdır” diye konuştu.