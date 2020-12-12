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Evini yenilemek isteyenler için indirim yaptı

Enza Home, 7. Mobilya Festivali ile evini yenilemek isteyenleri, evlenenleri, mobilya ihtiyacı olanları mağazalarına davet ediyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek Mobilya Festivali’ne özel yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor.

Evini yenilemek isteyenler için indirim yaptı

Konforlu, estetik ve göz alıcı tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home, yılsonuna kadar devam edecek Mobilya Festivali ile yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. Ayrıca “Ayın Ürünü” ve “Festival Yıldızı” mobilya ürünlerinde yüzde 60’a, halı ve aydınlatma ürünlerinde ise yüzde 80’e varan indirim fırsatıyla yaşam alanlarını güzelleştiriyor.

Yaşam alanlarına şıklık katmak isteyenlerin tercihi Enza Home, 7. Mobilya Festivali ile evini yenilemek isteyenleri, evlenenleri, mobilya ihtiyacı olanları mağazalarına davet ediyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek Mobilya Festivali’ne özel yüzde 50’ye varan indirimler sunan Enza Home’un, “Ayın Ürünü” ve “Festival Yıldızı” ürünlerinde ise indirimi daha da artıyor. “Ayın Ürünü” ve “Festival Yıldızı” mobilya ürünlerinde yüzde 60’a, halı ve aydınlatma ürünlerinde ise yüzde 80’e varan indirim uygulanıyor. Ayrıca Bonus’a özel 2 ay ertelemeli 12 taksitte ödeme fırsatı da tüm Enza Home mağazalarında sizi bekliyor.

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