Farklı sektörlere hitap eden Epson yoğun talep görüyor

Epson’un pazar lideri olduğu nokta vuruşlu yazıcılardan projeksiyon ürünlerine ve patentli TFP baskı kafalarına kadar birçok alanda yenilikler ve teknoloji üreten bir firma olduğunu anlatan Batı Karadeniz Satış Müdürü Fatih Şıkkibar, şunları söyledi:

“Lidya Grup olarak, Epson ile işbirliğimiz ve Türkiye distribütörlüğümüz 2012 yılında başladı ve GS 6000 gibi yüksek baskı kaliteli Eko-Solvent, Cad-Poster için son derece verimli olan 9700 model ürünler ile hızlı bir giriş yaptık. Özellikle bu modellerin yakaladığı performans ve sonrasında geliştirilen SureColor T ve SureColor S serileri ile de her yıl pazar payımızı artırırken, müşterilerimize de yeni pazarlar ve fırsatlar oluşturmaya devam ettik. Sektöründe lider olan Lidya Grup’un pazara verdiği güven ve geniş servis altyapısı ile Epson’un marka bilinirliliği, müşterilerimizin gönül rahatlığı ile yatırım yapmalarına imkan sağlıyor. Epson’un baskı kalitesi algısı çok yüksektir, rahat kullanım ve otomatik bakım özellikleriyle makine başında fazla zaman harcamadan iş üretilebilecek teknolojik donanıma sahiptir. Kısaca, Epson, reklam sektöründen fotoğrafçılığa, kişiselleştirilmiş iç mekan dekorasyona kadar birçok sektör tarafından yoğun talep alıyor” dedi.

Epson’un T, B ve S serisi modelleri baskıda kusursuz performans sergiliyor

Epson’un modelleri hakkında bilgiler veren Batı Karadeniz Satış Müdürü Fatih Şıkkibar, mimarlık, mühendislik ve fotoğrafçılık sektörlerine iç mekan kullanımı için T ve B serisi ürünler hitap ederken, reklam sektörü ağırlıklı olarak dış mekan dayanımı olan S serisi ürünleri tercih ettiğini kaydederek, şunları anlattı:

“T serisi ürünler: A1, A2 ve A0 olarak üç farklı ebatlarda konumlanıp, mimari ve mühendislik çıktısı, 3D çizim, fotoğraf baskısı, mağaza içi poster gibi birçok alanda pigment mürekkep kullanımıyla iç mekanda kaliteli görsel üretilmesini sağlıyor. A0 tarama ihtiyacı olan müşterilerimize de T5400M modelimiz ile hem kopyalama, hem de baskı alabilme çözümü sunuyoruz. T serileriyle daha çok teknik çizim ve proje üreten imalat firmaları, Belediyeler, mimarlık ve mühendislik firmaları gibi kurumsal müşterilerimize hizmet etmekteyiz.

B serisi ürünler: Dye mürekkep kullanmakta ve 110cm ile 152cm rulo ebatlarında baskı alabilen iki model bulunuyor. Her iki ürünümüzde proje baskılarında 90 Mt.ye kadar tek parça iş üretebiliyor. B6000 110 cm ebatta ve B9000 152 cm ebatlarda baskı alabilmektedir. Bu ürün grubu, rakipsiz baskı maliyeti, çok uzun servis aralıkları ve yüksek baskı kalitesi ile daha çok ticari işletmeler, baskı merkezi ve copy centerların ilgi gösterdiği ve yoğun kurulum yaptığımız bir modeldir. Saatte 69 m2’den 120 m2’ye kadar üretim hızlarıyla özellikle ozalit çıktılarında da çok tercih ediliyor.

S serisi ürünler: SC-S40610, SC-S60610 ve SC-S80610 olmak üzere üç model bulunuyor. S serisi ürünler saatte 48m2 hızlarda 98m2 hızlara kadar sorunsuz üretim yapıyor. Yeni ProcesionCore çekirdek damlacık TFP baskı kafası, birbirinden bağımsız ve malzeme profiline göre değişen üç ısıtıcısı, kolay malzeme yüklenmesini sağlayan lift sistemi, ön sarma ve germe standart donanımı ve daha birçok teknolojik özellikleri ile reklam, baskı merkezi, etiket ve serigrafi imalatçılarında yoğun talep görüyor. Yeni baskı kafaları ile S serisi ürünler düşük pas aralıklarında da iyi sonuçlar vermektedir ve %10-%15 aralıklarında eski serilere göre daha az mürekkep harcamaktadır. UltraChrome GS3 yeni nesil boyalarımız GreenGuardGold sertifikalı ve daha parlak net görüntüler oluşturmaktadır. İç mekanlarda olduğu gibi dış mekan malzemelere de basabilen S serisi ürünlerimizde, baskı kafaları dahil iki yıl garanti kapsamındadır. Orta ve uzun vadede bu garantiler, müşterilerimizin yüksek bedelli kafa ve sürpriz maliyetlerden tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Doğru renk tutarlılığı, yüksek malzeme çeşitliliği ve 2-2,5 punto yazılarda da net baskı kabiliyeti ile serigrafi ve etiket imalatı yapan firmalarda ilgi görmekte ve yatırım yapılmaktadır. Son yıllarda değişen pazar ve müşteri alışkanlıklarıyla, talep edilen adetler dijital makinalarda üretilebilir hale gelmiştir. E-Ticaret tarafında butik imalatçıların artmasıyla beraber gönderilecek ürünlerin kutu-ambalaj üzeri ürün etiketleri gereksinimi olmuştur. Epson ürünleri ile müşterilerimiz işçilik ve kalıp maliyetleri olmadan değişken ve düşük tirajlı ürünler üretmektedirler. Nitekim, kurumsal ve renk olarak hassas işler için geliştirilen SC-S80610 modeli ise, bu bağlamda daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Saatte 98m2 gibi yüksek baskı hızı CMYK standart renklerin yanında L.Cyan-L.Magenta Gray, Orange, Red özel renkleri, Silver ve White spot renk seçenekleriyle Pantone renk üretimi yapılmaktadır. Silver ve White renkleri kullanılarak müşterilerimiz düşük adette şeffaf etiket üretimi, sanatsal ve dekoratif ürün üretimi gibi birçok alanda katma değeri yüksek işler üretebilmektedir” diye konuştu.

Pandemide, S serisi ürünler ciddi talep görüyor

Pandemi sürecinde sektörü değerlendiren Batı Karadeniz Satış Müdürü Fatih Şıkkibar, konuşmasına şöyle devam etti:

“2020 yılında başlayan pandemi süreciyle özellikle S serisi ürünler ciddi talep gördü. Zayıflayan perakende nedeniyle, copy centerlar reklam tarafına yatırım yaparak, işlerini geliştirmeye başladılar. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da talepler iyi durumda. SC-S40610 ve B6000 ürünlerimiz, adetsel olarak en fazla tercih edilen ürünler arasındadır. Son dönemlerde SC-S80610 modelimiz, işlerini daha kaliteli üretmek isteyen ve renk konusunda hassas müşterilere hizmet eden firmalar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Epson ile 2021 yılına hızlı başladık. İlk çeyrekte yeni müşteriler kazandık ve kurulumlarını yaptık. Bu yıl ciddi kapanmalar yaşamazsak, geçen yılın üzerinde kurulum yapmayı hedefliyoruz. Epson ürünlerinde yaptığımız değişim kampanyası ve bu bağlamda 5 yıla kadar verdiğimiz tam garanti hizmeti ile yoğun bir yıl geçireceğimizi planlıyoruz. Zamanında doğru ve kaliteli hizmet almak, firesiz ve sorunsuz baskı üretmek isteyen, çevre ve sağlığa duyarlı yatırımcıları, Epson ürünlerini incelemelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.