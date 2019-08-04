Faruk Eczacıbaşı hangi şirkete ortak oldu?

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı’nın teknoloji ile yakınlığını herkes bilir.



Türkiye Bilişim Vakfı’nda çok önemli işlere imza atan Eczacıbaşı halen vakfın başkanlığını yapıyor. Faruk Bey için bilişim sektörünün yeri ve önemi büyüktür. Bu alandaki girişimlere destek olur; bu alanda yatırım yapmaktan da kaçınmaz.



Geçen yıl Haziran ayında siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Biznet’in yüzde 100 hissesini almıştı. Siber güvenlik alanında birçok hizmeti olan Biznet’i aradan tam bir yıl geçtikten sonra ortak almaya karar vermiş.



Öğrendiğimize göre, şirket Lüksemburg merkezli Quatro Investments tarafından 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da kurulan FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. unvanlı şirket ile masaya oturmuş.



Taraflar aralarında anlaşma sağlanmış. İki taraf ortak bir şirket kurarak güçlerini birleştirme kararı almış. Biznet Bilişim, Securrent ve Taxim Capital yeni şirketin üç ortağı olacakmış. İş Rekabet Kurulu’nun iznine kalmış.



Rekabet Kurulu’na müracaat eden FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş yönetim kurulu başkanlığını Selahattin Zoralioğlu yapıyor. Zoralioğlu aynı zamanda Big Chef, Netcad, Suwen, Alke gibi şirketlere yatırım yapan Taxim Capital’in kurucu ve yönetici ortaklarından biri. Bu arada yeni kurulacak şirketin yönetim kurulu başkanlığını da Faruk Eczacıbaşı yapacakmış…Para Dergisi