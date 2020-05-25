Faturalar ötelensin Çerkezköy'deki başarı hikayeleri devam etsin dedi

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere iş dünyası ile yaptığı haber ve analizlerle dikkat çeken Global Sanayici ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler ile çoök özel bir söyleşiye imza attı.

Söyleşide Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Korona salgını nedeniyle ‘Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü’nde yaptıkları çalışmayı ve aldıkları önlemleri anlattı. Sözdinler devletin aldığı tedbirleri reel sektör açısından değerlendirdi, kriz sonrası alınması gereken tedbirler konusunda önerilerini sıraladı. Sözdinler, “KOVİD’19 salgını sonrası ÇOSB’ndeki 266 fabrikanın yüzde 34’ü, yani 84’ü çalışmaya ara verdi. ÇOSB’nde elektrik ve doğalgaz tüketimi yüzde 42 düştü. Bölgemizdeki firmalardan yüzde 20’si, ‘elektrik ve doğalgaz faturalarımızı ödeyemiyoruz’ bilgisi verdi. Bizim OSB’de böyle bir olay vaki değildi. Sanayi tesislerinin elektrik ve doğalgaz faturalarının ödemelerinin 3’er ay ertelenmesinde yarar var” dedi.

SALGINI MİNİMUM HASARLA ATLATACAĞIZ

- Korona salgını nedeniyle devletin aldığı önlemleri reel sektör açısından değerlendirir misiniz?

-Öncelikle şunu belirteyim Çin’den dünyaya yayılan bu salgına karşı Türkiye’de hükümet yerinde ve agresif bir refleks gösterdi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu isabetli hamleler yaparak İspanya, İngiltere, İtalya ve ABD’de yaşanan acıklı tabloların yaşanmasını önledi. Sağlık Bakanlığı’nın yatay seyre geçen verileri, salgını minimum hasarla atlatacağız gibi görünüyor. Atlatacağız gibi görünüyor dememin nedeni kurallara sıkı sıkıya uymazsak ikinci bir salgına neden olunur korkumdan kaynaklanıyor. Doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının üstün, özverili, alkışlanacak çabaları onların gözümdeki saygın yerini bir kat daha yukarı çıkardı.

ALINAN ÖNLEMLER, DESTEKLER OLUMLU

Krizle birlikte 10 Mart 2020’den itibaren ekonomik destek, teşvik ve borç öteleme adımlarının peş peşe atıldığını gördük. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle birlikte Kredi Garanti Fonu, KOSGEB kredileri devreye sokuldu. Merkez Bankası KDV iadelerini ödemeye başladı, TOBB bankalarla anlaşarak 6.5 milyar liralık nefes kredisi imkanı sağladı. Vergiler ötelendi. Alınan önlemler, destek ve teşvikler reel sektör açısından olumlu.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA RUHU ORTAYA KONDU

Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı “Biz Bize Yeteriz” kampanyası ise toplumdaki dayanışma ruhunu ortaya koydu. Temel İhtiyaç Desteğiyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin şartları esnetilerek daha çok kişinin yararlanmasının önü açıldı. Keşke devletimizin imkanları daha çok olsa da daha çok destek sağlanabilse. Tam petrol fiyatları dip yapmışken Türkiye’nin bunu bir fırsata çevirmesini beklerken bu Korona belası hayatımıza girdi. Ancak bu krizi de önceki krizler gibi yaralarımızı sarıp, çok çalışarak aşacağız.

TÜM BANKALAR FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLAMALI

- Kriz sonrası üretim ve ihracatın tıkanmaması, yaraların acilen sarılması için sizce öncelikli olarak ne gibi tedbirler alınmalıdır?

- Genel olarak piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için, kamu bankaları gibi özel bankaların da daha fedakar olmalarını bekliyoruz. Burada sektör ayırımı olmaksızın desteklerden ve istisnalardan tüm sanayicilerin yararlandırılması ve ihracatın tıkanmaması için gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanabilir.

ÇOSB’DE HIZLA ÖNLEM ALDIK

- Sayın Sözdinler, Korona salgıyla birlikte ÇOSB’de ne gibi önlemler aldınız?

- COVID-19 salgınıyla birlikte tedbirlerimizi hemen almaya başladık. Belirlenen tüm alanların dezenfektesini aralıksız sürdürdük, sürdürüyoruz. Çalışanların ateşini ölçerek kontrol ediyoruz. Kronik rahatsızlığı olanları idari izinli saydık. Dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçtik. İtfaiye ve güvenlik hizmetinin kesintiye uğramaması için planlama yaptık. ÇOSB’ deki fabrikalara, minimum personelle çalışmaları konusunda gerekli bilgilendirmeleri tavsiye boyutunda ilettik. Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 3D yazıcı teknolojisi kullanarak sağlık ve güvenlik çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretimini aralıksız sürdürüyor. ÇOSB içerisindeki ‘112 Acil Servis İstasyonu’ sayısını Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ikiye çıkardık. Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürlüğü organizasyonu kapsamında gönderilen maskelerin ÇOSB’deki firmalara dağıtımını gerçekleştirdik.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 42 DÜŞTÜ

- COVİD’19 salgını üretimi nasıl etkiledi?

- Covid’19 salgını öncesi verilerimize göre katılımcılarımız yıllık 20.6 milyar dolar ciro, 3.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirip, ÇOSB’nde faaliyetteki 262 fabrikada 75 bin kişi istihdam ediliyordu. 41 uluslararası yatırımcının üretim yaptığı ÇOSB, Tekirdağ’da faaliyet gösteren 50 Ar-Ge Merkezinden 25’ine ev sahipliği yapıyor. İki de tasarım merkezimiz var. ÇOSB’nde doluluk yüzde 92 düzeyinde. KOVİD’19 salgını sonrası ÇOSB’deki 266 fabrikanın yüzde 34’ü, yani 84’ü çalışmaya ara verdi. 13 ilaç fabrikamız faaliyetlerini sürdürüyor ancak üretimlerinde yüzde 30 dolayında gerileme var. ÇOSB’de elektrik ve doğalgaz tüketimi yüzde 42 düştü. Bölgemizdeki firmalardan yüzde 20’si, ‘elektrik ve doğalgaz faturalarımızı ödeyemiyoruz’ bilgisi verdi. Bizim OSB’de böyle bir olay vaki değildi. Sanayi tesislerinin elektrik ve doğalgaz faturalarının ödemelerinin 3’er ay ertelenmesinde yarar var.

3D YAZICI TEKNOLOJİSİYLE SİPERLİ MASKE ÜRETTİK

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mesleki ve teknik liseleri “kara gün dostu” ilan etti. ÇOSB’nin de çok donanımlı bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi var. Okulun Korona salgınıyla mücadelede ne gibi çalışmaları oldu?

- Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bu zorlu süreçte çok önemli bir çalışma yaptı. Okulumuzun öğretmenleri, koronavirüs cephesinde adeta savaş veren sağlık ve güvenlik çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretti. Okul bünyesinde ve yine okul öğretmenleri tarafından 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen siper maskeler Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. Okulumuz bu özverili çalışmalarıyla sağlık ve güvenlik çalışanlarının yanında olduklarını gösterdi. ÇOSB Yönetimi olarak bu durum bize de büyük bir mutluluk yaşattı. Ayrıca okulumuz bünyesinde uzaktan eğitim çerçevesinde, EBA TV ile birlikte kendi geliştirdiğimiz bir yazılım vasıtasıyla kültür ve meslek derslerini teorik ve uygulamalı öğrencilerimize aktarıyoruz.

REEL SEKTÖR FİNANSMANA ULAŞABİLMELİ

- Bankaların kredi olanaklarını reel sektöre tam olarak açmadığı bizzat reel sektör temsilcileri ve hükümet düzeyinde dillendirildi. Bu kriz döneminde bankaların reel sektöre karşı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bankacılık sektörünün, yaşadığımız bu kritik ve sıkıntılı dönemde, vatandaşlardan ve reel sektörden topladığı kaynağı, yine vatandaşa ve reel sektöre kullandırması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu dönemde, kredi değerlendirme ve kullandırıma koşullarında esneklikler sağlayabileceklerini düşünüyoruz.

SALGINLA MÜCADELE İÇİN SEFERBERLİK

- ÇOSB'de faaliyet gösteren şirketler Kovid- 19 salgınına karşı neler yaptılar? Bölge olarak 13 ilaç firmasına sahipsiniz, salgına karşı ne gibi çalışmalar yaptılar?

- Zor zamanlar, imkansız ve zor işleri de başarmayı beraberinde getiriyor. Bünyemizdeki sanayicilerimizin bu zor zamanlarda yaptıkları işlere ayrı bir parantez açarak, gösterdikleri çaba ve gayret için teşekkür ediyorum. ÇOSB’deki firmaların salgın sürecinde, salgına karşı yaptıkları çalışmalardan bazılarını şu şekilde açıklamak istiyorum:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde başlatılan girişimde Arçelik’in de, içinde yer aldığı Yerli Yoğun Bakım Solunum Cihazı üretimi, Arçelik’in Bölgemizdeki fabrikasında yapıldı. Yapılmaya devam ediyor.

- Koçak Farma; COVİD-19 Pandemisi Tedavi Algoritmasında yer alan, ülkemizin ilk jenerik yerli üretim Hidroksiklorokin Sülfat etken maddeli “Korokin 200 mg Tablet” ruhsatını almış bulunuyor. “Korokin 200 mg Tablet” in ilk üretimi yapılarak Türk Tıbbının kullanımına sunulacaktır. Ayrıca 300 bin doz “Korokin 200 mg Tablet” COVİD-19 tedavisinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bağışlanacaktır.

- Deva İlaç COVID-19 protokolünde yer alan 50 bin kutu ilaçla Sağlık Bakanlığına destek oldu.

- BSH Türkiye, sağlık çalışanları için seri imalat ile günde 5.000 yüz siperi üretmeye başladı. Yapılan bu üretimler ihtiyaca göre farklı bölgelerdeki hastanelere gönderiliyor.

- Armasan sağlık çalışanları için, ‘Buğu yapmayan siperlik üretti.’ Şu anda günde 20 bin siperli maske üretebiliyor.

- Atak Farma el ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladı.

- Özteks Fabrics yıkanabilir maske üretti.

- Pharmactive İlaç sağlık çalışanları için özel üretim yaptı. İçinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1.500 adet ‘Acil İhtiyaç Paketi’ni Sağlık Bakanlığına gönderdi.

- Cosmesa el dezenfektanı ve kolonya üretmeye başladı.

- Hunca el dezenfektanı ve kolonya üretimine başladı.

- Beks Çorap koruyuculu yıkanabilir maske üretimine başladı.

- 3M firması, tarafından sağlık çalışanlarına yönelik solunum koruyucu FFP2 ve FFP3 maske üretimine başlayacak.

- MTN Plast koruyucu siperlik ve gözlük üreterek sağlık çalışanlarına bağışladı.

OSB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ OLUMLU

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 Nisan 2020 tarihinde ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. “OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği”ne ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

- OSB Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişikliğin öncelikle bütün sanayicilerimize hayırlı olmasını ve ülkemizin can damarı Organize Sanayi Bölgelerimizin dinamizmini hızlandırmasını diliyorum. Yönetmelikte, uzun zamandır sanayicilerimizin beklediği sanayi parsellerindeki emsal artışı için KAKS (Kat Alan Kat Sayısı) ya da Emsal hesabının yeniden tanımlanması ile sanayi parsellerindeki inşaat alanı kullanım oranının artırılmış olması ile birlikte belli koşulları sağlayabilen OSB’lerde İmar Planı Revizyonu ile KAKS (Emsal)’ın 0.70 den 1.00’e çıkarılmasının imkanı getirilmiştir. Bilindiği gibi KASK bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler. Bunun yanı sıra bizim de üzerinde durduğumuz, OSB’lerin ve sanayicilerimizin de yararına olduğunu düşündüğümüz diğer maddeleri şu şekilde açıklayabiliriz:

Katılımcıların kendi ihtiyaçları için rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesi, ancak doluluk oranı yüzde 90’nın üzerinde olan ve yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlayan bizim gibi OSB’ler de Rüzgar enerjisi tesisi kurulması yerine Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi (GES) kurulması katılımcılar tarafından tercih edilecektir. Bunda özellikle yüksek güçlü Rüzgar enerjisine dayalı tesislerin (RES) kurulabilmesi için gerekli olan alanın yönetmelikte belirtilen parsel büyüklüğünün yüzde 25’ine sığmayacak olması ve düşük güçlü üretim santrali kurulumunun geri dönüş süresinin uzun olması etkili olacaktır.

OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve Genel Kurul’da karar alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin OSB’lerde kurulmasına imkan tanınması,

Arsa tahsisinin iadesi ve iptali halinde OSB tarafından katılımcıyla iade edilecek tutarın, güncel parsel tahsisi bedelinin üzerinde olamayacak olması, ki bu son madde OSB’lerde arsa spekülasyonunun önüne geçmesini sağlayacaktır.

Yeni Yönetmelikle birlikte, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki devri şartı ve Bakanlık onayı ile OSB’lerin bağış yapabilme imkanına eriştiklerini görüyoruz.

OSB DİNAMİZMİNİ YAVAŞLATACAK MADDE

Bunların yanında Yönetmeliği dikkatlice incelediğimizde Genel Kurul’un, Yönetim Kurulu’na devredemeyeceği görev ve yetkilerin kapsamının genişletilmiş olduğunu görmekteyiz. Bu maddenin OSB’lerin karar alma ve uygulaması yönünde dinamizmini yavaşlatacağını düşünmekteyiz.

Diğer taraftan OSB’ler tarafından Bölgelerinde kurulmasında sakınca görülen ve reddedilen tesisler için nihai kararın, tesisi kurmak isteyen ilginin başvurması halinde, Bakanlık tarafından verilmesi konusunda uygulamada bir takım sorunlar çıkartabileceği ve yerinde yönetime çok uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Global Sanayici