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Fenerbahçeliler Perpa’da kenetlenmeye devam ediyor

Perpalı Fenerbahçeliler 22 Mayıs Çarşamba günü Perpa Ebruli Restaurant’ta gerçekleşen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Fenerbahçeliler Perpa’da kenetlenmeye devam ediyor
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Düzenlenen iftar yemeğine, Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, PERSİAD Başkanı Yücel Kayar, Grubumuzun İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gözcü'nün katılımının yanı sıra Perpalı iş insanları da yoğun ilgi gösterdiler. Perpa’daki Fenerbahçelilerin bir araya gelmesi amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olarak yapılan iftara çok sayıda Perpalı katıldı.

İftar programını gerçekleştirenlerden Bayram Erat, iftara katılanlara yaptığı teşekkür konuşmasında, “Perpa’da 25 bin çalışan var ve Türkiye'de de 30 milyon Fenerbahçeli’nin olduğunu varsayarak, 7 bin civarında Perpalı Fenerbahçelinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların içinden beş yüz kişiyi bile harekete geçirebilirsek burada bir sinerji oluşacaktır. ‘Fener Ol’ kampanyasında 100 bin TL üzerinde bir para toplanması halinde de Başkan Ali Koç’u Perpa’ya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erat, konuşmasının sonunda Perpa’daki çalışmalara destek verdiklerinden dolayı Muzaffer Kutlu ve Aydın Kumru’ya da teşekkürlerini iletti.

Yemek sonrasında yapılan açıklamada, Perpa ve Fenerbahçeliler iş birliğinde yürütülen çalışmaların devam etmesine karar verildi.

İftar yemeği, toplu fotoğraf çekimlerinden sonra sona erdi.



 

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