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Feyhan Yaşar'a Lüksemburg Meşe Tacı takdim edildi

Lüksemburg Ankara Büyükelçisi Angèle Da Cruz ve Lüksemburg İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar’ın ev sahipliğinde Lüksemburg Milli Günü vesilesiyle Çeşme Altın Yunus’ta verilen davete İzmir Konsolosları, İzmir Protokolü ve İzmir iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Feyhan Yaşar'a Lüksemburg Meşe Tacı takdim edildi

Büyükelçi Angèle Da Cruz, konuşmasında; “Meşe Tacı Nişanı, Lüksemburg vatandaşlarının üstün sivil ve askeri hizmetlerini ödüllendirmekte, özel durumlarda bu nişan yabancı uyruklulara da verilebilmektedir. Feyhan Yaşar da bu istisnalardan birini oluşturmuş, Ekim 2013'te Fahri Konsolos olarak atanmasından bu yana Türkiye ile Lüksemburg arasındaki ilişkilerin desteklenmesine ve bağların güçlendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği olağanüstü katkılarından dolayı Lüksemburg Büyük Dükalığı Meşe Tacı Nişanı Şövalyesi unvanıyla ödüllendirilmiştir. Kendisini tebrik ediyorum” dedi. Lüksemburg Büyükelçisi, İzmir Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar’a Lüksemburg Büyük Dükalığı tarafından verilen “Order of the Oak Crown-Meşe Tacı Nişanı”nı takdim etti.

Nişan takdim töreni sonrası konuşmasında Lüksemburg Büyük Dükalığı tarafından layık görülen nişanı almaktan gurur duyduğunu belirten Feyhan Yaşar, şunları dile getirdi: “Her alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmalara devam etmekten ve ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Lüksemburg Büyükelçisi Ekselansları’na bana layık görülen bu nişan için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Lüksemburg Büyük Dükalığı tarafından verilen “Order of the Oak Crown – Meşe Tacı Nişanı”, Lüksemburg ile ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif ilişkilerin gelişmesine katkı ve hizmet sunan kişi ve kurumlara veriliyor.

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