Filo kiralamada yeni bir iş birliği

Çeyrek asrı aşkın deneyimiyle yaratıcı çözümler ve esnek finansal kiralama seçenekleri sunan Burgan Leasing, Türk ilaç sektörünün lider şirketi Abdi İbrahim’e filo kiralama hizmeti vermeye başladı. Burgan Leasing, 350 araçlık iş birliği kapsamında, Abdi İbrahim’e ilk teslimatı 220 araç ile gerçekleştirdi.

Yenilenebilir enerji, tekstil, gayrimenkul, tekne ve sat-geri kirala işlemlerinin yanı sıra operasyonel kiralama da dahil olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren Burgan Leasing, 2019 yılında hizmet vermeye başladığı filo kiralama alanında hızlı bir büyüme kaydediyor. Burgan Leasing bu kapsamda en son olarak, Türk ilaç sektörünün lider şirketi Abdi İbrahim ile el sıkıştı.

Akpınar: “2020 yılını yüzde 100 büyüme ile kapatmak istiyoruz”

Abdi İbrahim ile gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, “Burgan Leasing olarak filo kiralama hizmeti ile kısa zamanda başarılı bir ivme yakaladık ve hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Pandemi döneminde de bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor, Türkiye’nin birçok firmasına esnek ve hızlı filo çözümleri sunuyoruz. Yatırımlarımızla birlikte her geçen gün hizmet verdiğimiz firma sayısını artırıyoruz. Ülkemizde ilaç sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Abdi İbrahim ile yaptığımız 350 araçlık iş birliği kapsamında 220 adet aracı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu teslimatımızla birlikte 2 bin aracı aşan bir filo büyüklüğüne ulaşmış oluyoruz ve bu yılı yüzde 100 büyüme ile kapatmak istiyoruz” dedi.

“Günümüzün ekonomik koşullarında firmalara esneklik kazandırıyoruz”

Faaliyet gösterdikleri leasing sektöründe ürün çeşitliliğine odaklandıklarını belirten Akpınar, “Filo kiralama alanında birçok farklı sektörde hizmet veren küçük, orta ve büyük ölçekli firmanın lojistik ve ulaşım sorunlarına çözümler sunarak onların rekabet güçlerini artırıyoruz. Marka, model ve segment fark etmeksizin firmaların, 1 araçtan yüzlerce araca kadar olan tüm filo ihtiyaçlarında onların yanında oluyoruz. Farklı finansman modelleri ile sunduğumuz filo kiralama hizmetlerimizin yanı sıra iş ortaklarımızı bakım, onarım, kasko ve vergi gibi operasyonel maliyetlerden ve iş yükünden kurtarıyoruz. Böylece, firmalara günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarında esneklik kazandırarak, yatırımlarını farklı alanlarda değerlendirmeleri için imkan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.