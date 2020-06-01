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Firmalara yol arkadaşı oldu üç ödül birden aldı

Alternatif Bank, IFC ve EBRD’nin Dış Ticaret Programları kapsamında 3 farklı ödüle layık görüldü. Banka, bu ödülleri IFC ve EBRD Dış Ticaret Program limitlerini sürekli artırarak aktif şekilde ekonomiye kazandırması sayesinde aldı.

Firmalara yol arkadaşı oldu üç ödül birden aldı

Alternatif Bank, IFC’nin (Uluslararası Finans Kurumu) Küresel Dış Ticaret Programı kapsamında dış ticaretteki başarısını ödüllendiren ve operasyonel mükemmelliğini teyit eden iki farklı ödülün sahibi oldu. IFC’nin programına 2011 yılında dâhil olan Banka, program tahtındaki limitlerini yıllar itibarıyla artırarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerinin ihtiyaçlarına kanalize etti. Böylelikle IFC’den “Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Partner Bankası”, iş kalitesi ve hızı nedeni ile de “En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası” ödüllerini aldı. Banka aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Dış Ticaret Programı’ kapsamında “Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı” ödülünü almaya da hak kazandı. EBRD’nin programına 2017’de dâhil olan Alternatif Bank, söz konusu programı aktif ve efektif bir şekilde kullanarak son üç yıldır bu ödülün üst üste 3. kez sahibi oldu.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “IFC ve EBRD gibi iki prestijli kurumdan aldığımız ödüllerin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Böyle kıymetli ödüllerin peş peşe açıklanması bizim için çok hoş bir tesadüf oldu. Bu gibi milletlerüstü kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından büyük değer taşıyor. Aldığımız ödüllerin her iki kurumla yıllardır devam eden verimli işbirliğimizi, işlem hacimlerimizdeki sürekli gelişimi ve de operasyonel mükemmeliyetimizi tescil ettiğini düşünüyorum. Bu başarının arkasında Alternatif Bank olarak ihracatın ve dış ticaretin gelişimine duyduğumuz inanç ve bu doğrultuda verdiğimiz destek yatıyor. Rakamsal boyutta bakacak olursak, son iki yılda ihracatçılara sunduğumuz kredi desteğini %60 artırdık ve 2020 ilk çeyrek itibarıyla 870 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. Ülkemizde dış ticaret hacminin nispeten yatay seyrettiği 2019’da Alternatif Bank olarak %38’lik bir büyümeyle toplam dış ticaret hacmimizi 3,2 milyar dolara taşıdık. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %14’lük artışla büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Bu büyümenin temelinde dış ticaret işlemlerinde yüksek yetkinliğe sahip uzman ekibimizle sunduğumuz kaliteli hizmet ve bunun sonucu olan müşteri sayımızdaki gelişim yatıyor. Son iki yılda dış ticaret müşteri sayımızda yakaladığımız %23’lük artış da bunu kanıtlıyor.” dedi.

Bankanın dış ticarete destek çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaan Gür, “Danışman ve basiretli bankacılık anlayışımızla dış ticaretin ve ihracatçının her zaman destekçisi olacağız. Artarak sunduğumuz finansman gücümüz bu desteğin yalnızca bir boyutu. Ancak Banka olarak, uzman ekiplerimizin bilgi ve deneyimini Dış Ticaret Danışman Hattı, dış ticaret seminerleri gibi uygulamalarımızla müşterimiz olsun veya olmasın bu alanda faaliyet gösteren tüm firmalara aktarmayı en az finansman boyutu kadar önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde desteklerimizi artırarak, dış ticaret yapan firmaların yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

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Alternatif Bankın Dış Ticaretteki BaşarısınaIFC Ve EBRDden 3 ÖdülAlternatif Bank Genel Müdürü Kaan GürKaan Gür
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