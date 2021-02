Fiyat istikrarına en büyük katkı ihracattan geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, fiyat istikrarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede bir ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavramın fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğuna vurgu yaptı. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumunda olan daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalıştıklarına dikkat çeken Gülle, “Mal ve hizmet ihracatında kırmaya devam edeceğimiz rekorlarla, sürdürülebilir cari denge ve finansal istikrar için de, mal ve hizmet ihracatına finansal desteklerin yine yönetilebilir düzeyde olması, ticaret diplomasisinin 100 bini aşan neferi açısından elzemdir. Gerçekleştirdiğimiz her birim yatırımın, her birim üretimin arz-talep dengesi adına, her birim ihracat döviz gelirinin ise cari denge adına fiyat istikrarına ve finansal istikrara büyük katkı sağladığının bilincindeyiz” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2021 yılı için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve ‘Made in Türkiye’ markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

“Daha fazla ihracat için canla başla çalışıyoruz”

Fiyat istikrarıyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bir ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavram fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı birlikte sağlayacak olan adımlar, üretim ve ihracatın arttırılması, ekonominin ithalata bağımlılığının azaltılması ve toplam tasarrufların arttırılmasıdır. Bu 3 temel alanda ortaya konacak mücadele ve başarı, aynı zamanda hem enflasyonla mücadele, hem de cari işlemler açığıyla mücadele ve başarı anlamına gelecektir. Bu nedenle, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumunda olan daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“İhracat döviz geliri, istikrara büyük katkı sağlıyor”

Gülle, gerçekleştirdikleri her birim yatırımın, her birim üretimin arz-talep dengesi adına, her birim ihracat döviz gelirinin ise cari denge adına fiyat istikrarına ve finansal istikrara büyük katkı sağladığının bilincinde olduklarına dikkat çekti. Bu nedenle, fiyat istikrarı için sürdürülebilir ve kalıcı çözümün yatırım ve üretim olduğuna dair güçlü farkındalıkla, ekonominin sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullandıklarını ifade eden Gülle, “Bu mücadeleyi sürdürebilmemiz ise finansal kaynaklara uygun koşullarda ulaşabilmemiz ile ancak mümkün olacaktır. Yine, aynı temel gerçekten hareketle, mal ve hizmet ihracatında kırmaya devam edeceğimiz rekorlarla, sürdürülebilir cari denge ve finansal istikrar için de, mal ve hizmet ihracatına finansal desteklerin yine yönetilebilir düzeyde olması, ticaret diplomasisinin 100 bini aşan neferi açısından elzemdir. Bu temel gerçeklerin ışığında, TİM, 61 İhracatçı Birliği ve 100 bini aşan İhracat Ailesi dün olduğu gibi, bugün de, yarın da fiyat istikrarı ve finansal istikrara katkısını aynı kararlılık ve azimle sürdürecektir” diye konuştu.

“Desteğe devam edeceğiz”

Gülle, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına, pandemi sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz”