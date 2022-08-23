Focused Pupa, kitle fonlaması ile 1,2 milyon TL yatırım aldı

Son zamanlarda oldukça popülerleşen paya dayalı kitle fonlama platformları, girişimciler için önemli birer yatırım toplama araçlarına dönüştü. Bugün edindiğimiz bilgilere göre kullanıcılarının gereksiz telefon kullanım alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmelerine yardımcı olma hedefi ile kurulan Focused Pupa, Fonangels.com üzerinden başlatılan fonlama kampanyasını tamamladı.

Focused Pupa tarafından aktarılan bilgilere göre girişim, 8 milyon TL değerleme üzerinden toplamda 1,2 milyon TL yatırım aldı. 1,2 milyon TL'lik yatırımın Focused Pupa girişiminin yüzde 15 hissesi için toplandığını da ekleyelim. Focused Pupa'nın fonlama kampanyasına toplamda 225 yatırımcı katıldı.

Temeline odaklanmayı alan bir mobil uygulama olan Focused Pupa, telefondan uzakta geçirilen vakti sosyal fayda tokeni olan PupaCoin’e dönüştürüyor ve biriktirilen PupaCoin’leri ile birlikte ise sosyal sorumluluk projelerine bağış yapmanıza olanak tanıyor.

Mehmet Aydın, Hakan Ak, Serdar Yılmaz ve Kemal Serkan Yıldırım tarafından 2021 yılında kurulan Focused Pupa, 400 bin indirme sayısını aşmış durumda. Focused Pupa kurucu ortakları tarafından aktarılan bilgilere göre alınan 1,2 milyon TL'lik yatırım, hem Türkiye hem de global pazardaki büyüme hedefleri için kullanılacak. Focused Pupa için kısa süre önce İngilizce dil desteği sunulduğunu da paylaşalım.

BTM girişimcilerinin topluma fayda yaratabilecek ve ticarileşme potansiyeli olan girişimler geliştirdiğini belirten Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, 225 yatırımcının Focused Pupa’da ciddi bir gelecek gördükleri için bu yatırımı gerçekleştirdiklerini ve bu örneklerin çoğalmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Dilerseniz Focused Pupa uygulamasını Android için buradan, iOS için ise buradan indirebilirsiniz.