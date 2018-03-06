Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

FORBES, Dünya Milyarderlerini Açıkladı!

FORBES, bu yıl 31’inci defa yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesini açıkladı. 40 Türk’ün yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72,4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin ağırlığı geçen yıla göre önemli oranda arttı. Türklerin toplam sayısı geçen yıla göre dokuz, toplam serveti ise 20,2 milyar dolar arttı. Türkiye’nin en zengini Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422’inci oldu. 2013’ten bu yana en fazla Türk’ün yer aldığı listede Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.

FORBES, Dünya Milyarderlerini Açıkladı!

FORBES Türkiye’nin geçen hafta açıkladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde dolar milyarderi olarak yer alan 40 Türk, FORBES’un ABD’de açıkladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde de yer aldı. 4,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olan Murat Ülker dünya sıralamasında 422’inci oldu. İlk 500’de yer alan tek Türk olan Ülker’i, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi Erman Ilıcak dünyada 550’inci sırada yer alarak izledi. Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara ise dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı. Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2124’üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1650’inci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1756’ıncı sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca da 1,3 milyar dolarlık servetiyle 1756’ıncı sırayı paylaşan isimlerden oldu.

Türk milyarderlerin arasında servetlerini yurtdışındaki girişimlerine borçlu olan isimlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı.ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı. İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile İnternet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden.

Dünyanın en zengin ismi ise uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i tahtından indiren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. FORBES’un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle yeryüzünün en zengin ismi oldu. FORBES’un 31 yıldır yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde en fazla zirvede yer alan Bill Gates ise 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı. Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.
Dünyanın en zengin ilk 10 ismin yedisi Amerikalı. Louis Vuitton’un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolar, Zara’nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar ve bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu ise 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10’da ABD dışından yer alan isimler oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİN İLK 20 İSMİ

SIRA İSİM Şirketi 2018 SERVETİ (milyar dolar) ÜLKE
1 Jeff Bezos Amazon.com 112 ABD
2 Bill Gates Microsoft 90 ABD
3 Warren Buffett Berkshire Hathaway 84 ABD
4 Bernard Arnault & family LVMH 72 Fransa
5 Mark Zuckerberg Facebook 71 ABD
6 Amancio Ortega Zara 70 İspanya
7 Carlos Slim Helu & family America Movil 67,1 Meksika
8 Charles Koch Koch Industries 60 ABD
8 David Koch Koch Industries 60 ABD
10 Larry Ellison Oracle 58,5 ABD
11 Michael Bloomberg Bloomberg LP 50 ABD
12 Larry Page Google 48,8 ABD
13 Sergey Brin Google 47,5 ABD
14 Jim Walton Wal-Mart 46,4 ABD
15 S. Robson Walton Wal-Mart 46,2 ABD
16 Alice Walton Wal-Mart 46 ABD
17 Ma Huateng İnternet-Medya 45,3 Çin
18 Francoise Bettencourt Meyers & family L'Oreal 42,2 Fransa
19 Mukesh Ambani Reliance 40,1 Hindistan
20 Jack Ma Alibaba.com 39 Çin


TÜRKLERİN DÜNYA SIRALAMASI
Dünya Sıralamsı İSİM Şirket 2018 SERVETİ (Milyar dolar)
422 Murat Ülker Yıldız Holding 4,8
550 Erman Ilıcak Rönesans Holding 4
822 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2,9
859 Osman Kibar Samumed 2,8
887 Mustafa Küçük LC Waikiki 2,7
924 Semahat Arsel Koç Holding 2,6
965 Rahmi Koç Koç Holding 2,5
965 Şarık Tara Enka İnşaat 2,5
1020 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2,4
1070 Filiz Şahenk Doğuş Holding 2,3
1103 Suna Kıraç Koç Holding 2,2
1284 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1,9
1339 Hamdi Ulukaya Chobani 1,8
1394 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1,7
1394 Nihat Özdemir Limak Holding 1,7
1394 Sezai Bacaksız Limak Holding 1,7
1394 Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 1,7
1477 Ahmet Çalık Çalık Holding 1,6
1477 Melih Abdülhayoğlu Comodo Group 1,6
1477 Turgay Ciner Park Holding 1,6
1561 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1,5
1561 Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 1,5
1561 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1,5
1561 Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 1,5
1650 Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 1,4
1650 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1,4
1650 Mehmet Hattat Hattat Holding 1,4
1756 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1,3
1756 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1,3
1756 Erol Tabanca Polimeks Holding 1,3
1756 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1,3
1867 Mustafa Latif Topbaş BİM 1,2
1867 Sinan Tara Enka İnşaat 1,2
1999 Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 1,1
1999 Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 1,1
1999 Hamdi Akın Akfen Holding 1,1
1999 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 1,1
1999 Mehmet Rüştü Başaran Habaş 1,1
1999 Murat Vargı MV Holding 1,1
2124 Olgun Zorlu Zorlu Holding 1
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Forbes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5