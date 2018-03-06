FORBES, Dünya Milyarderlerini Açıkladı!

FORBES Türkiye’nin geçen hafta açıkladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde dolar milyarderi olarak yer alan 40 Türk, FORBES’un ABD’de açıkladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde de yer aldı. 4,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olan Murat Ülker dünya sıralamasında 422’inci oldu. İlk 500’de yer alan tek Türk olan Ülker’i, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi Erman Ilıcak dünyada 550’inci sırada yer alarak izledi. Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara ise dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı. Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2124’üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1650’inci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1756’ıncı sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca da 1,3 milyar dolarlık servetiyle 1756’ıncı sırayı paylaşan isimlerden oldu.



Türk milyarderlerin arasında servetlerini yurtdışındaki girişimlerine borçlu olan isimlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı.ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı. İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile İnternet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden.



Dünyanın en zengin ismi ise uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i tahtından indiren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. FORBES’un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle yeryüzünün en zengin ismi oldu. FORBES’un 31 yıldır yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde en fazla zirvede yer alan Bill Gates ise 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı. Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.

Dünyanın en zengin ilk 10 ismin yedisi Amerikalı. Louis Vuitton’un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolar, Zara’nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar ve bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu ise 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10’da ABD dışından yer alan isimler oldu.



DÜNYANIN EN ZENGİN İLK 20 İSMİ

SIRA İSİM Şirketi 2018 SERVETİ (milyar dolar) ÜLKE 1 Jeff Bezos Amazon.com 112 ABD 2 Bill Gates Microsoft 90 ABD 3 Warren Buffett Berkshire Hathaway 84 ABD 4 Bernard Arnault & family LVMH 72 Fransa 5 Mark Zuckerberg Facebook 71 ABD 6 Amancio Ortega Zara 70 İspanya 7 Carlos Slim Helu & family America Movil 67,1 Meksika 8 Charles Koch Koch Industries 60 ABD 8 David Koch Koch Industries 60 ABD 10 Larry Ellison Oracle 58,5 ABD 11 Michael Bloomberg Bloomberg LP 50 ABD 12 Larry Page Google 48,8 ABD 13 Sergey Brin Google 47,5 ABD 14 Jim Walton Wal-Mart 46,4 ABD 15 S. Robson Walton Wal-Mart 46,2 ABD 16 Alice Walton Wal-Mart 46 ABD 17 Ma Huateng İnternet-Medya 45,3 Çin 18 Francoise Bettencourt Meyers & family L'Oreal 42,2 Fransa 19 Mukesh Ambani Reliance 40,1 Hindistan 20 Jack Ma Alibaba.com 39 Çin