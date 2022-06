Fransızlara Türk Kozmetik Ürününü Tercih Ettiren Marka

Dış sermaye ve ortaklık yapısı olmayan, en fazla ürün gamına sahip sektördeki tek yerli firma

Arkasındaki 20 yıllık tecrübeyle, Türkiye’nin en büyük AR-GE laboratuvarıyla, 5500 m2 lik üretim tesisiyle, sektöre imza atmış marka ve ürünleri de içeren 200 farklı ürün gamıyla, kendilerini Türk markasını dünyaya tanıtmaya adamış, kaliteden asla ödün vermeyen, sürekli yeni buluşlar peşinde olan şirket sahibiyle URAW Kozmetik, büyümede sınır tanımıyor. Yıllık %30 büyüme payına sahip marka, herkes için üretim yapıyor. Makul fiyatlarıyla, herkese en kaliteli ve en yenilikçi kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine sahip olma hakkı sunuyor. Uraw ürünlerini, kendi internet sitesinin ve online alışveriş sitelerinin yanı sıra ürün bazında Türkiye’deki tüm eczanelerde bulmak mümkün.

Real Madrid Maçıyla doğan marka

Marka sahibi Servet Şerifoğlu, Real Madrid maçını seyrederken ‘Madrid, başarılı futbol takımıyla dünya çapında parlıyorsa memleketim Urfa’dan da öyle bir marka çıkaracağım ki tüm dünyada kabul görecek’ niyetiyle ‘Urfa’dan dünyaya’ from URfA to the World hedefiyle URAW markasını yaratıyor.

2015’ten itibaren URAW markası altında ilerleyen çalışmalar, bugün tam da bu hedef doğrultusunda Urfa’dan çıkan Türk markasını kemikleşmiş markalara ve sadık müşterilere sahip kozmetik sektöründe rekabetçi konuma getiriyor.

Kalitesiyle dünya markalarının üzerine çıkmayı başardı

Servet Şerifoğlu, ‘kozmetik sektöründe yabancı markalara karşı yüksek kalite algısı ve dolayısıyla talep daha yüksek. Biz bu algıyı tersine çeviriyoruz. Kendimizin üretip kullandığı markanın güvenilirliği, kalitesi çok yüksek. Böyle bir ürünün illa yüksek fiyatlarla satılması gerekmiyor.

Misyonumuz en kaliteli, en yenilikçi, doğal ürünleri herkesin yararına sunmak. Bugün sektörde lider konumdaki Fransa’da Uraw ürünleri de tercih edilir konuma geldi. Çarkı tersine çevirmeye başladık.’

Dünyanın en fazla online satış yapan markaları sıralamasında yedinci

Çok güçlü bir online satış ağına sahip marka, dünyanın lider markalarının bulunduğu sıralamada en fazla online satış yapan yedinci marka konumunda