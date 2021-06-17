Galata Wind Enerji’ye Moody’s V.E’den sürdürülebilirlik değerlemesine “A1” notu!

Doğan Holding şirketlerinden, yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten Galata Wind Enerji A.Ş., bir Moody’s kuruluşu olan Vigeo- Eiris (V.E) tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunda 57/100 genel skoru üzerinden A1 notu verildi.

Raporda, “Galata Wind Enerji’nin enerji karması (%100 yenilenebilir) ve şirketin yalnızca yenilenebilir enerji üretme taahhüdü, ileri düzeyde bir enerji geçiş skorunu ve 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve 13 (İklim Eylemi) numaralı BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarına büyük bir katkıyı da beraberinde getirmektedir” denildi. Vigeo- Eiris tarafından açıklanan raporda Galata Wind Enerji A.Ş ‘nin, insan sermayesi, yasal güvenlik ve operasyonel verimlilik ile ilgili konularda gelişmiş performans ve ÇSY faktörlerini stratejisine, operasyonlarına ve risk yönetimine entegre etmek üzere güçlü bir istek ve kapasite sergilediği belirtildi.

Yatırımcıları, varlık yöneticilerini ve diğer ilgili paydaşları, Galata Wind Enerji’deki ÇSY faktörlerinin doğası, ağırlıklandırılması ve entegrasyon seviyesi ile ilgili riskleri tespit etme ve azaltma yeteneği konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan V.E analiz raporu; şirketin ürün ve hizmetlerinin sosyal ve çevresel etkileri, geleceğe dönük stratejisi ve sürdürülebilir değer konusunda yatırım yapma ve sürdürülebilir değer oluşturma yeteneği; ÇSY risklerini tespit etmeye ve azaltmaya, (itibar, insan sermayesi, operasyonel ve organizasyonel verimlilik ve yasal güvenlik de dâhil olmak üzere) stratejik varlıklarının değerini korumaya ve artırmaya yönelik kapasitesi; paydaş ilişkilerinin dengesi ve dinamikleri de dâhil olmak üzere, sosyal sorumluluk ile ilgili konuların Galata Wind Enerji'nin yönetişim, operasyon ve raporlama konularının stratejik ve operasyonel entegrasyonu gibi konuları temel alıyor.

Galata Wind Enerji A.Ş Hakkında:

Yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin, toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding’in BM nezdinde küresel düzeyde yürütülen karbon nötr ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumundadır. Portföyünde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa’da üç adet rüzgâr enerji santrali (RES) ve Çorum ve Erzurum’da da iki adet güneş enerjisi santrali (GES) bulunan Galata Wind Enerji A.Ş. yıllık yaklaşık 750.000 MWh’lik elektrik enerjisi üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor. Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıtlı enerji türleri küçülürken yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ve yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojileri ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak için çalışıyor.