GEKAP'ta beyanname süresi uzatıldı

2020 yılı başından itibaren uygulamaya konulan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması firmalara pek çok yükümlülük getiriyor. Bu yükümlülüklerin ne olduğu ve sürecin nasıl işleyeceği henüz tam olarak anlaşılmadan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin gönderilmesi için verilen 02 Mart 2020 tarihine itirazlar yükselmişti. Gelir İdaresi Başkanlığından bu konuda ek süre verildiği haberi geldi. Elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “GEKAP Beyannameleri için ek süre verilmesi, bu süre içerisinde iş dünyasının bilgilendirilmesi ve konunun daha etraflıca değerlendirilmesi açısından çok doğru bir karar oldu” açıklamasını yaptı.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, GEKAP’tan etkilenen sanayicileri bilgilendirmek için çalışmalar yapacaklarını belirterek şunları söyledi: “Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması pek çok sanayiciyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle firmaların hangi ürünlerinin GEKAP’a konu olduğu, kimlerin GEKAP mükellefi olduğu, beyannameye ait usuller, istisnalar ve özellikle de oluşan maliyetin belli sektörlerde ve tüketici yönünden etkilerinin değerlendirmesi için ek süre verilmesi, bu süre içerisinde konunun daha etraflıca değerlendirmesi açısından çok doğru bir karar oldu. Biz gerek Bakanlıkla gerekse de etkilenen sektörlerdeki sanayicilerimizle bu süreyi iyi değerlendirip gerekli bilgilendirme ve olası revizyonlar için çalışmaya devam edeceğiz.”

İTO ve PAGEV GEKAP konusunda seminer düzenleyecek

Yenilenen Çevre Mevzuatları ile yapılması gereken iş ve işlemler konusunda firmaları bilgilendirmek amacıyla 02 Mart Pazartesi günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve PAGEV iş birliğiyle, “Yenilenen Çevre Mevzuatları Bilgilendirme Semineri” düzenlenecek. Sıfır Atık ve GEKAP Uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uzmanlar tarafından İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası Meclis Salonu’nda verilecek olan seminer; marka sahibi üreticiler/ithalatçılar, sanayi kuruluşları, geri dönüşüm firmaları, çevre danışmanlık firmaları ve belediyelere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’nun açılış konuşmalarını yapacağı seminerde firmalar GEKAP ile ilgili detayları konunun uzmanlarından öğrenme fırsatı bulacak.